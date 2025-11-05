L'écosystème Ethereum enregistre un nouveau record de transactions par seconde (TPS)

Avec la multiplication de ses layer 2, Ethereum ne doit plus être compris comme une simple blockchain, mais bien comme un véritable écosystème à part entière. Une nébuleuse au service d’un intérêt commun qui vient de voir le nombre de ses transactions par seconde (TPS) atteindre un nouveau record.

le 5 novembre 2025 à 13:00.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

L'écosystème Ethereum enregistre un nouveau record de transactions par seconde (TPS)
Test logo

Ethereum

3391.6$

Notre fiche

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

L'écosystème Ethereum affiche un nouveau record de TPS

La capacité d'une blockchain à gérer une augmentation significative et/ou soudaine de son activité sans souffrir d'une baisse de ses performances s'appelle la « scalabilité », pour signifier son passage à l'échelle. Une donnée essentielle inscrite au cœur du développement d'Ethereum depuis déjà plusieurs années, face à des performances historiques désastreuses dans le domaine, notamment au cours du marché haussier de 2021.

L'une des étapes décisives dans ce processus a consisté à enclencher une mutation de sa blockchain vers un consensus de type Proof of Stake (PoS) en septembre 2022. Dans le même temps, une autre partie se jouait en parallèle avec le développement accéléré de nombreux layer 2, incluants les rollups.

✍️ Découvrez les 10 meilleurs sites pour acheter de l'Ether (ETH) en 2025

Une nébuleuse de blockchains associées qu'il est désormais possible de concevoir comme un véritable écosystème Ethereum, inscrit dans une dynamique commune implantée sur le socle de  son layer 1. Pour preuve, les mises à jour de cette blockchain historique prennent désormais pleinement en compte le renforcement de l'interopérabilité entre ses différents acteurs.

Et, de toute évidence, les résultats sont au rendez-vous, avec la récente célébration d'un « nouveau record de TPS dans l'écosystème Ethereum », avec 3 453 transactions par seconde enregistrées ce 4 novembre. Une donnée essentielle afin de déterminer la rapidité de traitement des opérations on-chain.

Ethereum enregistre un nouveau record de TPS

Ethereum enregistre un nouveau record de TPS

 

Acheter facilement la crypto Ethereum avec SwissBorg
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Le nouveau champion de la scalabilité ?

Une annonce effectuée sur le réseau X par le compte growthepie, immédiatement saluée par le cofondateur emblématique d'Ethereum en personne, Vitalik Buterin. En effet, il n'a pas manqué de souligner comment cette blockchain « est en train de passer à l’échelle » (Ethereum is scaling).

Une donnée à remettre toutefois en perspective, face à un nombre de transactions par seconde dont le plus haut historique pour la blockchain Ethereum (seule) reste fixé à 134 TPS, avec un pic au moment du récent sommet de son écosystème estimé à 69 TPS. 

🗞️ Ethereum enregistre une hausse d'activité importante quelques semaines avant la mise à jour Fusaka

Un résultat qui place toujours Ethereum loin derrière la concurrence, avec une bonne quinzaine de blockchains plus performantes selon les données disponibles en temps réel (1H), dont le top 3 affiche actuellement - et dans l'ordre - Internet Computer ICP (1074 TPS), Solana (836 TPS) et la BNB Chain (230 TPS).

Toutefois, on comprend mieux pourquoi les 3 453 transactions par seconde enregistrées hier s'imposent comme un succès historique. En effet, cela implique que la blockchain Ethereum inscrite au sein de son écosystème dépasse désormais la concurrence, avec une offre beaucoup plus décentralisée.

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : Vitalik Buterin, Chainspect

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

346 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ethereum

Voir plus
Tout voir
Test logo

ETH

Ethereum

-3.14%

3391.58$

Notre fiche explicative sur

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !

Calendrier des sorties

Les articles les plus lus

Le Bitcoin chutera encore de 70 % avant d'atteindre le million de dollars

Le Bitcoin chutera encore de 70 % avant d'atteindre le million de dollars

 Bourse en France : la fiscalité du PEA devrait augmenter de 8 % à cause de cet amendement

Bourse en France : la fiscalité du PEA devrait augmenter de 8 % à cause de cet amendement

 Pourquoi la crypto DASH a-t-elle explosé jusqu'a 90 dollars ce week-end ?

Pourquoi la crypto DASH a-t-elle explosé jusqu'a 90 dollars ce week-end ?

 Revolut annonce des échanges stablecoins/USD garantis à 1:1 et sans frais

Revolut annonce des échanges stablecoins/USD garantis à 1:1 et sans frais