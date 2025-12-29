Ethereum (ETH) : il est maintenant plus simple de sortir du staking que d'y entrer

Après avoir connu une importante congestion cet été, les délais pour sortir du staking sur Ethereum (ETH) ont considérablement réduit. À présent, à peine 6 jours sont nécessaires pour récupérer ses avoirs.

Les délais de sortie du staking continuent de chuter sur Ethereum (ETH)

Au début du mois, nous revenions sur la baisse des délais pour sortir du staking sur Ethereum (ETH). En effet, ceux-ci étaient alors tombés sous les 20 jours d'attente, ce qui correspondait à un point bas de 3 mois. Depuis, cette file d'attente a continué de diminuer, à tel point qu'elle a atteint désormais un peu plus de 6 jours avec un peu moins de 350 000 ETH en attente de sortie.

À titre de comparaison, il fallait encore patienter 26 jours au début du mois pour récupérer ses avoirs.

Pour prendre la mesure de ce changement de dynamique, une comparaison peut être faite avec le délai pour rentrer sur le staking. Et pour cause, près de 740 000 ETH sont actuellement en train d'être déposés, ce qui représente près de 13 jours d'attente :

Files d'attente des entrées et des sorties du staking sur Ethereum

Dès lors, l'importante congestion qui avait démarré cet été semble maintenant se résorber, à mesure que le marché maintient sa phase d’attentisme. Concernant les entrées celles-ci pourraient néanmoins maintenir le cap actuel, tandis que le staking sur les ETF américains tend à se développer.

Du côté du nombre de validateurs, notons néanmoins que le recul se poursuit. À ce jour, la blockchain Ethereum compte effectivement 983 786 validateurs actifs, soit en plus bas depuis le mois d'avril 2024.

Malgré la crise de ces derniers mois, plus de 35,6 millions d'ETH continuent de sécuriser le réseau. Alors que cela représente près de 30 % de l'offre en circulation, les données de Glassnode montrent que ladite crise se solde actuellement par une baisse d'à peine 0,4 % du nombre d’ETH en staking, par rapport au record historique du mois de juillet dernier :

Quantité d'ETH en staking sur Ethereum

De son côté, le prix de l'ETH affiche 3 015 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 2,64 % sur les dernières 24 heures. Ainsi, l'actif s'échange actuellement en baisse de plus de 39 % depuis son plus haut historique (ATH) du 24 août dernier.

Quoi qu'il en soit, la file d'attente pour sortir du staking pourrait continuer à se résorber au fil des jours et même potentiellement devenir nulle, à l'image de ce qu'elle était encore au début de l'été. Alors que le bear market semble déjà à nos portes, un nouveau point pourra être fait au cours des prochains mois pour évaluer la situation.

Sources : Validator Queue, Glassnode

