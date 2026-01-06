L'ETF Ethereum spot de Grayscale devient le premier à verser des récompenses de staking aux États-Unis

Le marché américain des ETF crypto pourrait bien connaître une année 2026 très intense, avec la perspective de voir (enfin) la SEC approuver bon nombre de ses dossiers en attente. Une dynamique qui permet au fonds ETHE de Grayscale de devenir le tout ETF Ethereum à verser des récompenses de staking.

L'ETF Ethereum spot (ETHE) de Grayscale s'ouvre aux récompenses de staking

L'attente aura été interminable, depuis l'approbation historique des ETF Bitcoin et Ethereum spot au début de l'année 2024. La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a même eu le temps de changer de direction avant que d'autres fonds crypto négociés en bourse soient enfin officialisés au cours des derniers mois de 2025.

Une ouverture réglementaire sans précédent qui délivre toutefois ses autorisations au cas par cas, à la différence du précédent président de la SEC, Gary Gensler, qui préférait réaliser des approbations groupées afin d'éviter les risques de favoritisme. Et autant dire que le staking associé aux ETF Ethereum apparaissait comme une étape complexe et décisive dans le domaine.

C'est la raison pour laquelle le géant mondial de la gestion de crypto-actifs Grayscale vient d'annoncer en grande pompe l'ouverture officielle de son Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) - renommé pour l'occasion en Grayscale Ethereum Staking ETF - aux récompenses de staking. Une première du genre aux États-Unis pour un fonds négocié en bourse de ce type, selon son directeur général, Peter Mintzberg.

Today, Grayscale Ethereum Staking ETF (Ticker: $ETHE) became the first U.S. Ethereum ETP to distribute staking rewards back to investors. Note: $ETHE is trading ex-dividend today as of the open. Read the press release: https://t.co/oDOSk9B2pG — Grayscale (@Grayscale) January 5, 2026

En devenant le premier ETP Ethereum aux États-Unis à verser des récompenses de staking aux investisseurs, nous renforçons le rôle de Grayscale en tant que pionnier dans l’intégration de nouvelles fonctionnalités liées aux crypto-actifs au sein de ce marché. C’est une nouvelle preuve de notre volonté de transformer des innovations comme le staking en résultats concrets pour les investisseurs. Peter Mintzberg

Un « moment historique » pour la communauté Ethereum

Une annonce effectivement mise en pratique, puisque Grayscale vient de procéder à « une distribution au profit de ses actionnaires existants, issue du produit de la vente des récompenses de staking générées par le fonds ETHE entre le 6 octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ».

Dans les faits, ce versement représente la somme de 0,083178 dollar par part de cet ETF détenue « effectué à la date de paiement du 6 janvier 2026, sur la base de la détention de parts ETHE à la date d’enregistrement du 5 janvier 2026 ».

Un « moment historique », selon Peter Mintzberg, « non seulement pour Grayscale, mais aussi pour l’ensemble de la communauté Ethereum et pour les ETP dans leur globalité », car cette option de staking pourrait bien redéfinir en profondeur la réalité de ce marché.

Une stratégie de staking également mise en avant par le PDG de la plus importante société de trésorerie Ethereum au monde, Bitmine, en pleine période de crise dans le secteur des Digital Asset Treasuries (DAT), qui pourrait bien faire de cette entreprise l'une des plus rentables des États-Unis.

Source : Grayscale

