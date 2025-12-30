Bitmine pourrait devenir l'une des entreprises les plus rentables des États-Unis

La plus importante Ethereum Treasury actuelle, Bitmine, pourrait bien devenir l’une des 800 entreprises les plus rentables des États-Unis, selon ce membre de la Fondation Ethereum. Une stratégie portée par son PDG, Tom Lee, souvent présentée comme « débile », mais qui pourrait bien s’avérer très rentable.

La « théorie débile » de Tom Lee à propos d'Ethereum

Parmi les Ethereum Treasuries actuelles, la société Bitmine fait office de leader incontesté avec son stock de plus de 4 millions d’ETH, dont la valeur estimée dépasse les 12 milliards de dollars. De quoi comparer son PDG, Tom Lee, à une sorte d'illuminé semblable à Michael Saylor - fondateur de Strategy - dans une version dédiée à l'Ether.

Une accumulation acharnée menée au cours des 5 derniers mois qui ne manque pas d'interroger sur sa pertinence, face à un secteur des Digital Asset Treasuries (DAT) en très nette perte de vitesse en cette fin d'année, au point de voir certains projets décider de jeter l'éponge.

Détail de l'accumulation d'ETH par la société Bitmine au cours des derniers mois

L'occasion pour le membre de la Fondation Ethereum, Abbas Khan, de revenir sur ce qu'il présente comme « la théorie débile » de son PDG, Tom Lee, au sujet d'Ethereum, dans une publication sur le réseau X. Une manière ironique de pointer son intérêt évident pour Bitmine, une société en train de « réécrire le mode opératoire des trésoreries ».

La plupart des trésoreries crypto dépendent entièrement de l’appréciation du prix et ne génèrent aucun flux de trésorerie natif, ce qui les force à vendre ou à s’endetter avec levier pour obtenir de la liquidité. Les Ethereum Treasuries détiennent un actif productif qui génère un rendement natif en capacité de financer leurs opérations sans avoir à vendre l’ETH sous-jacent. Abbas Khan

Bitmine en passe de devenir l’une des 800 entreprises les plus rentables des États-Unis ?

Au centre de son analyse figure donc « la théorie débile de Tom Lee sur Ethereum en capacité de rapporter à Bitmine des centaines de millions de dollars simplement en déposant ses ETH en staking ».

Selon un rapide calcul réalisé par Abbas Khan, cela pourrait représenter un gain annuel estimé à plus de 364 millions de dollars (environ 122 000 ETH). À titre de comparaison, Strategy affiche un chiffre d’affaires cumulé sur les 12 derniers mois glissants estimé à 475 millions de dollars.

Une activité d'autant plus rentable que Bitmine semble se concentrer sur le développement d'une solution de staking native, tout en devenant dans le même temps « un opérateur de validateurs de tout premier plan » directement associé « au budget de sécurité d’Ethereum ».

Selon les termes de Tom Lee, la mise en place de cette activité de staking devrait faire de Bitmine « l’une des 800 entreprises les plus rentables des États-Unis » en capitalisant des flux de trésorerie libellés en ETH chaque année.

Ça a l’air sacrément débile, en effet. Abbas Khan

En parallèle, Tom Lee devrait prendre le temps de revoir ses prévisions très optimistes sur le prix du Bitcoin, en s'accordant un peu plus avec le responsable de la stratégie sur les crypto-actifs de son fonds Fundstrat, Sean Farrell, afin de ne pas perdre toute crédibilité en annonçant en même temps un BTC à 200 000 dollars et à 60 000 dollars en janvier prochain.

Source : Abbas Khan

