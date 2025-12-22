La baisse actuelle du Bitcoin ne fait pas les affaires des analystes à l’origine de prévisions positives pour le début de l'année prochaine, comme le PDG de l'Ethereum Treasury Bitmine, Tom Lee. D’autant plus lorsque c’est son propre fonds d’investissement qui publie des chiffres bien inférieurs à ses déclarations.

Tom Lee en désaccord avec son fonds Fundstrat sur les perspectives du Bitcoin

L'exercice qui consiste à anticiper l'évolution du cours du BTC sur les prochains mois apparaît souvent comme périlleux face à sa volatilité légendaire. D'autant plus dans un contexte de marché qui peine à maintenir le Bitcoin dans la même dynamique haussière que le S&P 500 ou l'or, face à une pression vendeuse persistante de ses détenteurs à long terme.

Une situation qui pourrait presque servir d'excuse pour expliquer les prévisions visiblement trop enthousiastes du PDG de la plus importante Ethereum Treasury, Bitmine, au cours des derniers mois. En effet, Tom Lee n'a pas cessé de promettre un Bitcoin à 200 000 dollars - et un Ether (ETH) à 10 000 dollars - dès le début de l'année prochaine, alors même que le marché suit la direction opposée.

✍️ Comment spéculer sur la baisse (short) du Bitcoin et des cryptos ?

Faut-il rappeler que Tom Lee n'agit pas uniquement en tant qu'analyste indépendant, mais également - ou surtout - comme le PDG de Bitmine, dont les actionnaires attendent un retour sur investissement augmenté à l'aide d'une accumulation d'ETH qui dépasse les 3 % de son offre en circulation (presque 4 millions d'unités).

Serait-ce la raison pour laquelle Tom Lee semble s'accrocher à ses objectifs sans se soucier de la réalité du terrain ? La question se pose sérieusement, en particulier suite à la révélation des détails du dernier conseil stratégique sur les cryptomonnaies pour 2026 destiné aux clients internes du fonds Fundstrat, dont il est le cofondateur, publiés sur X par le compte Heisenberg.

Heisenberg"]Sean Farrell, responsable de la stratégie sur les crypto-actifs chez Fundstrat, prévoit que le BTC atteindra 60 000 dollars dans son scénario de base, au cours du 1er semestre 2026. Tom Lee, responsable chez Fundstrat, prévoit que le BTC enregistrera un nouvel ATH pouvant aller jusqu’à 200 000 dollars d’ici fin janvier 2026. Est-ce normal que des fonds se contredisent ainsi en interne ? Heisenberg

Prévisions du fonds Fundstrat de Tom Lee

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Deux visions nécessairement opposées ?

Mais alors, qui faut-il croire ? En effet, les prévisions de Fundstrat dressent un bilan très pessimiste de la situation, avec des prix cibles situés entre 60 000 et 65 000 dollars pour le BTC, 2 000 dollars pour l'ETH et 50 à 75 dollars pour le SOL, alors que Tom Lee dit exactement l'inverse.

Une dissonance évidente qu'un client de Fundstrat - nommé Cassian - a tenté d'expliquer sur le réseau X, en affirmant que les faits sont présentés de manière « injuste et trompeuse ». En effet, il mentionne les positions occupées par Sean Farrell et Tom Lee au sein de ce fonds qui impliquent selon lui nécessairement des visions différentes.

🗞️ En savoir plus sur Tom Lee — « Je suis convaincu qu'Ethereum a déjà atteint son point le plus bas », déclare ce PDG

Selon son analyse de la situation, Sean Farrel se concentre sur la gestion d'un portefeuille crypto à court et moyen terme qui n'a rien à voir avec « un appel baissier à long terme », alors que Tom Lee porte son attention sur les cycles et la liquidité du marché avec une vision macroéconomique inscrite sur le long terme.

Une explication qui semble convenir à Tom Lee puisque sa seule réaction face à cette polémique a été de la partager sur son compte X avec un emoji qui indique son approbation.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en décembre*

Sources : Heisenberg, Cassian

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.