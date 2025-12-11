Selon Tom Lee, le PDG de l'Ethereum Treasury Company Bitmine, l'ETH aurait déjà effectué son point bas dans la chute actuelle. Peut-on s'y fier ?

Pour Tom Lee, l'ETH aurait déjà fait son point bas

Ces dernières semaines, Tom Lee, le PDG de Bitmine, la plus importante Ethereum Treaury Company, a fait montre à plusieurs reprises de son optimisme vis-à-vis de l'ETH.

Dans une interview accordée à Farokh Sarmad, l'intéressé a renouvelé cet optimisme, allant même jusqu'à avancer que l'ETH aurait déjà effectué son point bas :

Bon, voici mon avis, mais nous joignons le geste à la parole. Notre argent est là où nous en parlons. Je suis convaincu qu'Ethereum a déjà atteint son point le plus bas. Nous en achetons. Nous l'avons démontré hier. Comparé à il y a deux semaines, la quantité d'ETH que nous achetons a plus que doublé.

Dans l'éventualité où Tom Lee aurait raison, cela signifierait alors que le point bas se trouverait à 2 623 dollars le 21 novembre dernier, soit tout juste 3 mois après le plus haut historique à 4 946 dollars du 24 août dernier. Compte tenu des enseignements du passé, cela semble bien improbable, alors que le marché traverse une phase d'incertitude et que l'ETH s'échange actuellement en baisse de près de 36 % depuis son ATH :

Cours de l'ETH en données quotidiennes

Que ce soit pour convaincre les investisseurs ou pour tenter de se convaincre lui-même, Tom Lee expliquait déjà fin novembre que l'ETH pourrait atteindre entre 7 000 et 9 000 dollars d'ici le mois de janvier prochain. Bien que tout puisse aller très vite dans l'écosystème, nous nous demandons bien ce qui pourrait motiver un multiple par 3 sur l'actif en si peu de temps, alors même que l'ATH de 2021 n'a été dépassé qu'avec très peu de conviction cet été.

Quoi qu'il en soit, cela n'empêche pas Bitmine de multiplier les achats, et l'entreprise détient aujourd'hui plus de 3,86 millions d'ETH valorisés pour l'instant à 12,37 milliards de dollars, faisant de l'entreprise la plus importante Ethereum Treasury Company.

Malgré tout, l'action BMNR subit bien plus que l'ETH en bourse, et affiche actuellement un prix de 39 dollars, soit une chute de près de 76 % depuis son plus haut annuel en juillet. Pour sa part, le prix de l'ETH est de 3 200 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 4 % au cours des dernières 24 heures.

