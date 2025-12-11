Strategy refuse son exclusion de l'indice MSCI USA - Les Bitcoin Treasuries sont des « entreprises opérationnelles »

Le leader des Digital Asset Treasuries appliquées au Bitcoin, Strategy, revient sur la possible exclusion de son action MSTR de l’indice boursier MSCI USA. Une décision arbitraire qui ne prend pas en compte le véritable statut de ces « entreprises opérationnelles ».

le 11 décembre 2025 à 9:00.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Bitcoin

90245.4$

Strategy ne veut pas voir son action exclue de l'indice MSCI

La période de forte baisse actuelle du Bitcoin s'impose comme un exercice périlleux pour les Digital Asset Treasuries (DAT) dont les bilans affichent du BTC, au point de les obliger à mettre leurs campagnes d'accumulation en pause pour faire face à l'effondrement de leurs actions, tout en envisageant de revendre une partie de leurs cryptomonnaies pour rester à flot.

Mais, à la différence des nouveaux venus, le leader du secteur Strategy a déjà vécu ce genre de stress test grandeur nature lors de la baisse qui a suivi le bull market de 2022. Une époque pas si lointaine ou l'entreprise de Michael Saylor apparaissait comme un moyen de s'exposer indirectement au Bitcoin, avant que les ETF spot américains ne viennent lui voler la vedette début 2024.

Malgré tout, Strategy profitera à nouveau de la hausse du marché pour redevenir un modèle à suivre, au point de faire son entrée au sein d'indices boursiers comme le Nasdaq 100 ou le MSCI USA. Fait notable : le S&P 500 refusera de faire de même en septembre dernier, imposant dans le même temps un « coup dur pour les trésoreries crypto ».

Étaient-ce les prémices de ce qui allait suivre ? Probablement, si l'on considère la récente annonce de la possible disparition de l'action MSTR de Strategy des indices boursiers comme le MSCI USA et le Nasdaq 100 dès le début de l'année prochaine. Et autant dire que la société de Michael Saylor n'est pas du tout d'accord.

blockquote icon

Strategy comprend et soutient les efforts de MSCI visant à mettre en œuvre des critères d’éligibilité cohérents entre ses indices. Mais la proposition d’exclure les sociétés dont le bilan est constitué à plus de 50 % de crypto-actifs semble malavisée et aurait des conséquences profondément préjudiciables.

« Les DAT sont des entreprises opérationnelles, pas des fonds d’investissement »

Afin d'afficher son désaccord, la société Strategy vient de publier une longue lettre destinée à apporter une réponse à MSCI concernant « son invitation à formuler des commentaires sur son projet de test d’éligibilité » jugé défavorable aux Digital Asset Treasuries.

Dans les faits, l'entreprise rejette la « mauvaise caractérisation de son modèle économique » assimilé à un fonds d'investissement, alors que Strategy se revendique comme « une entreprise opérationnelle qui utilise activement le Bitcoin qu’elle détient pour créer du rendement pour ses actionnaires », plus proche d'une banque ou d'un assureur.

🗞️ Prêter du Bitcoin (BTC) pour éviter de le vendre ? Strategy envisage l’idée

De plus, la limitation de la détention de crypto-actifs à 50 % du bilan apparaît comme arbitraire, en comparaison d’autres secteurs également assujettis à une forte concentration d’actifs (comme par exemple le pétrole, l'or ou même l'immobilier), au point de remettre en cause la neutralité de l'indice MSCI.

La société Strategy demande donc une période de réflexion plus longue afin de mieux appréhender les conséquences de cette exclusion face à un marché des DATs en plein développement, car cela « imposerait des conditions arbitraires et inapplicables qui étoufferaient l’innovation, nuiraient à la réputation et à l’intégrité des indices MSCI et entreraient en conflit avec des priorités nationales déclarées ».

Une affaire à suivre...

Source : Strategy

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

446 articles

Tous ses articles

BTC

Bitcoin

90245.4$

