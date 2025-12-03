Prêter du Bitcoin (BTC) pour éviter de le vendre ? Strategy envisage l’idée

Alors que Strategy subit les foudres du marché, son directeur général Phong Le a avancé l'idée selon laquelle l'entreprise pourrait prêter du Bitcoin (BTC). Qu'est-ce que cela pourrait impliquer ?

Strategy va-t-elle prêter du Bitcoin (BTC) dans un avenir proche ?

Tandis que Strategy est aujourd'hui dans la tourmente, l'entreprise multiplie les annonces pour tenter de rassurer le marché quant à son modèle de Bitcoin Treasury Companie.

Cette semaine, Strategy a annoncé une réserve en dollars, financé par la vente de nouvelles actions, pour constituer un matelas de sécurité destiné à payer les dividendes de ses actions préférentielles. Plus tôt, Phong Le, son directeur général, avait évoqué l'éventualité où l'entreprise pourrait être contrainte à vendre une partie de ses actifs si les difficultés s'accumulaient et que sa capitalisation boursière venait à chuter sous la valeur de ses réserves. Actuellement, soulignons que Strategy est capitalisée à 68,2 milliards de dollars, tandis que ses 650 000 BTC sont valorisés à 60,47 milliards de dollars.

Dans ce contexte, Phong Le, a déclaré mardi au micro de Bloomberg que Strategy envisageait de prêter ses bitcoins :

Lorsque les sociétés financières traditionnelles entreront dans ce secteur et que nous aurons une contrepartie différente, c'est une option que nous envisagerons et qui, je pense, nous enthousiasmera.

🔎 Quelles sont les principales Bitcoin Treasury Companies ?

En outre, il est également revenu sur la volonté de Strategy de ne pas se séparer de ses avoirs :

Nous ne souhaitons absolument pas avoir à utiliser ces bitcoins lorsque la valeur de nos actions passe en dessous de celle de nos avoirs en bitcoins. Notre objectif est de verser le dividende indéfiniment.

Concernant le prêt de BTC, plusieurs interrogations se présentent. Le premier risque, c'est évidemment celui de contrepartie, dans l'éventualité où un débiteur ferait défaut, ce que nous avons d'ailleurs pu observer durant le précédent bear market, causant parfois des réactions en chaîne.

De plus, les produits financiers qui pourront être proposés dans cette éventualité doivent encore être éclaircis. En effet, le premier cas où il est intéressant d'emprunter du bitcoin est pour le shorter. Si la dette est libellée BTC, il s'agit de vendre les bitcoins empruntés pour les racheter à moindre coût lorsque les prix baissent, afin de rembourser cette dette et conserver un bénéfice.

Durant les creux de marché, la manœuvre est plus risquée, mais l'effet inverse peut être recherché si Strategy libelle ses prêts en dollars, ce qui apparait peu probable étant donné que cela serait contreproductif pour elle en période de hausse.

Dans l'éventualité où il serait plutôt question de prêts à travers lesquels Strategy déposerait des BTC en collatéral pour emprunter du dollar qui financerait ses dépenses, l'effet de levier pourrait aussi empirer sa situation en cas de baisse, démultipliant dès lors ses difficultés.

Si des zones d'ombres doivent encore être éclaircies, l'action MSTR bénéficie malgré tout d'un peu de répit, après avoir progressé de 5,78 % en bourse lors de la séance de mardi. Néanmoins, cela n'enlève rien au fait que le titre soit toujours en chute de plus de 66 % depuis son plus haut historique de l'année dernière :

Cours de l'action MSTR en données hebdomadaires

👉 Dans l'actualité également — Les ETF Bitcoin sont détenus en majorité par les particuliers, pas par les institutionnels

En parallèle, le BTC s'échange à 92 900 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 7,2 % au cours de dernières 24 heures.

Sources : Bloomberg, TradingView

