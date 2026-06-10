Alors que le bear market s'intensifie, les 60 000 dollars sur Bitcoin (BTC) vont-ils tenir ?

Le bear market se prolonge et tout l'enjeu est désormais de savoir si le Bitcoin (BTC) va réussir à tenir le support de 60 000 dollars. Voyons de plus près ce qui se joue.

Sur Bitcoin (BTC), les 60 000 dollars résistent... pour l'instant

Mardi soir, Donald Trump a annoncé qu’un hélicoptère de combat Apache de l’armée américaine a été abattu au-dessus du détroit d’Ormuz, mais que ses deux pilotes s’en sont sortis sains et saufs.

La réponse des marchés financiers a été immédiate, notamment avec un S&P 500 qui a perdu jusqu’à 2,7 % en séance avant de se reprendre. Sur le marché crypto, cela a ajouté de la fébrilité à la tension déjà présente, tandis que la capitalisation totale affiche actuellement 2 193 milliards de dollars, en baisse de 3 % sur les dernières 24 heures.

Concernant le prix du Bitcoin (BTC), tous les regards sont à présent tournés sur le support des 60 000 dollars, qui tient son rôle pour l’instant après un premier test au cours du week-end. Toutefois, nous voyons que les cours restent fragiles avec une seule bougie verte quotidienne depuis le début du mois de juin :

Cours du BTC en données quotidiennes

💡 Quelles sont les bonnes pratiques à adopter en bear market ?

Pour l’heure, le prix du BTC affiche donc 61 360 dollars, en baisse en 3,1 % sur 24 heures. À présent, l’actif signe également une baisse de 51,4 % depuis son plus haut historique (ATH) à 126 000 dollars le 6 octobre 2025. Pour le deuxième cycle consécutif, le point haut du précédent bull run a déjà été brisé, tandis que si les 60 000 dollars ne tiennent pas, les prix pourraient directement plonger jusqu’à la zone des 50 000 / 55 000 dollars.

Plus largement, les sorties de capitaux continuent de se faire sentir, tant sur les ETF, que la capitalisation réalisée qui ne cesse de baisser. Concernant les ETF, nous revenions la semaine dernière sur une série record de 13 journées de sorties consécutives. Certes, cette série a été interrompue, mais cela ne s’est fait que par une journée à 3,05 millions de dollars d’entrées. Depuis, 494,5 millions de dollars supplémentaires ont été retirés et la valeur des actifs sous gestion desdits ETF a touché 75,12 milliards de dollars vendredi dernier, à savoir un plus bas depuis le 5 novembre 2024.

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À présent, nous entrons dans le 9e mois de ce bear market, alors, qu’à titre indicatif, il s’était écoulé 12 mois entre l’ATH et le point bas pour les deux derniers bear market. Va-t-on suivre un schéma similaire cette fois-ci ? Affaire à suivre.

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Source : TradingView

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