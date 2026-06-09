La crypto H d'Humanity s'effondre de 80 % — Vrai hack ou arnaque préméditée ?

Depuis cette nuit, le token H d'Humanity s'effondre de 80 % après une supposée fuite de clés privées. Est-ce la véritable raison ? Voilà ce que nous savons.

Le H d'Humanity s'effondre

Dans la nuit, les équipes du protocole Humanity (H) ont fait savoir qu’une compromission de clé privée avait eu lieu :

Nous avons connaissance d'un incident de sécurité ayant entraîné la compromission des clés privées d'un membre de la Humanity Foundation. La sécurité de notre communauté est notre priorité absolue et nous tenons à vous informer en toute transparence. Par mesure de précaution, veuillez ne pas interagir avec le pont ni avec les pools de liquidités tant que nous n'aurons pas confirmé la levée de l'incident. Il s'agit de la mesure la plus importante que vous puissiez prendre pour protéger vos fonds.

🔎 Comment se protéger du risque de hack ?

À la suite de cet incident, Lookonchain a relevé qu’au moins 2 lots de 100 millions de tokens H avaient été créés sur la BNB Smart Chain (BSC). Les conséquences de ce hack se sont ainsi rapidement fait sentir, avec un token qui s’effondre de 80 % en 24 heures et qui a imprimé une importante bougie rouge effaçant d’un seul coup la forte hausse de ces dernières semaines :

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Néanmoins, cet incident pourrait ne pas en être un. C’est tout du moins la piste que l’enquêteur on-chain ZachXBT a suggérée, parlant d’abord de liens avec un market maker douteux :

You choose to crime pump your token for weeks with zero fundamentals and think CT will blindly trust your story? Disclose your active MM agreements with the HK entity first…. — ZachXBT (@zachxbt) June 9, 2026

Au préalable, l’intéressé a donc clairement émis l’hypothèse d’un exit scam de la part des équipes d’Humanity. Toutefois, il s’est repris plus tard, en suggérant qu’un hack avait bien eu lieu et que la personne qui en était à l’origine aurait devancé les équipes d’Humanity :

Mise à jour : Après une analyse plus approfondie du blanchiment, il semble que les activités douteuses du market maket/OTC et la compromission de la clé privée soient indépendantes et sans lien l'une avec l'autre. C'est assez ironique que l'équipe ait fait monter en flèche le token pendant des semaines pour finalement se faire rekt juste avant le déblocage prévu plus tard ce mois-ci.

Quoi qu’il en soit, le token H affichait une capitalisation de 1,25 milliard de dollars avant cet évènement, ce qui le positionnait aux portes du top 60 du classement de CoinGecko.

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Dans un message récent, le compte X du protocole a fait état de 36 millions de dollars volés sur Ethereum et la BSC et a confirmé sa version initiale des faits. L’ordinateur portable d’un employé aurait été compromis, entraînant la fuite de plusieurs clés de deux multisigs. Pour l’heure, les dépôts et retraits vers les bridges ont donc été suspendus et un post-mortem plus détaillé devrait être publié prochainement.

Concernant les allégations de ZachXBT, soulignons que celles-ci ne semblent pas avoir été démenties à l’heure actuelle.

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Sources : X, TradingView

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