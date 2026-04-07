Scandale $LIBRA : nouvelles révélations, Javier Milei était-il au courant de l'arnaque ?

Des relevés téléphoniques issus de l'enquête judiciaire argentine, obtenus par le New York Times et publiés le 6 avril 2026, révèlent que le président Javier Milei a passé sept appels avec l'entrepreneur Mauricio Novelli dans la nuit du 14 février 2025, quelques heures avant et après avoir publié sur X la promotion du memecoin $LIBRA. Une découverte qui contredit la version officielle du président...

Javier Milei et ses sept appels étranges

Souvenez-vous : le 14 février 2025, Javier Milei publie un tweet. Il recommande à ses abonnés d'acheter un nouveau token, le $LIBRA, présenté comme un outil de financement pour les petites entreprises argentines. En quelques heures, la crypto s'envole, puis s'effondre. Résultat : 114 000 portefeuilles touchés et environ 250 millions de dollars de pertes. Dans le monde de la crypto, ce mécanisme porte un nom : le rug pull. Les premiers acheteurs revendent au pic qu'ils ont provoqué, et les autres se retrouvent avec des tokens qui ne valent presque plus rien.

Depuis le début du scandale, Javier Milei a toujours assuré qu'il n'avait rien à voir avec cela : il ne connaissait pas le LIBRA, il a simplement partagé un projet qui l'a séduit, pensant qu'il avait pour ambition de soutenir les petites entreprises et les startups locales. Le 21 mai dernier, il a même fait dissoudre l'unité d'enquête qui était chargée de faire la lumière sur cette affaire.

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Mais ces nouveaux relevés téléphoniques, dévoilés par le New York Times le 6 avril 2026, changent la donne : sept appels ont eu lieu entre Javier Milei et Mauricio Novelli, l'entrepreneur argentin à l'origine du token, dans la nuit même du lancement. Certains avant le tweet présidentiel, certains après. Le contenu de ces conversations reste inconnu, mais le seul fait qu'elles aient eu lieu suffit à relancer l'enquête et à fragiliser la position du président.

Le dossier ne s'arrête pas là. Des messages WhatsApp récupérés sur le téléphone de Mauricio Novelli évoquent « les 2 000 habituels pour Milei », ce qui serait un « salaire » mensuel versé à l'époque où Javier Milei était encore député, entre 2021 et 2023. Un entrepreneur privé aurait donc rémunéré un élu en exercice… Un autre message, d'avril 2024, mentionne « les 4 000 à donner à Karina », référence probable à la sœur du président, Karina Milei, qui dirige le secrétariat général de la présidence.

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Un accord à 5 millions de dollars ?

Parmi les documents saisis, on trouve aussi un projet d'accord à 5 millions de dollars, qui serait lié à la promotion publique du $LIBRA par Javier Milei. Hayden Davis, le consultant américain qui avait également participé au lancement du memecoin de Melania Trump, est cité dans ce document. En novembre 2025, un juge fédéral argentin avait ordonné le gel de 507 000 dollars d'actifs appartenant justement à Hayden Davis dans le cadre de la même enquête.

Mauricio Novelli, lui, conteste la validité des preuves qui ont été issues de son téléphone : il laisse entendre qu'il aurait pu être manipulé pendant sa garde à vue. Ainsi, son avocat, Daniel Rubinovich, a demandé au tribunal d'exclure toutes ces données du dossier.

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Mais pour Maximiliano Ferraro, député d'opposition qui a mené la commission parlementaire sur le sujet, il est clair que ce sont de véritables preuves :

Le lancement et la promotion du $LIBRA n'étaient pas du tout improvisés de la part du président. C'était une opération planifiée, coordonnée et délibérément exécutée.

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Source : The New York Times

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