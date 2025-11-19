Cryptomonnaie Libra : Javier Milei accusé « d'escroquerie présumée » par une commission parlementaire

Le président argentin Javier Milei est accusé par une commission parlementaire d'avoir participé à une escroquerie autour de la cryptomonnaie Libra. Que risque le président, déjà fragilisé par l'affaire en début d'année ?

Javier Milei aurait-il sciemment participé à une « escroquerie » aux cryptomonnaies ?

En février 2025, le président argentin avait fait la promotion d'un tout nouveau token : le Libra. Javier Milei présentait la cryptomonnaie comme un moyen de financer les petites entreprises et de stimuler la croissance du pays.

Problème : la cryptomonnaie n'avait été créée que 3 minutes plus tôt, et n'avait pour ainsi dire pas d'utilité particulière. Le tweet du président a cependant fait bondir le cours de la cryptomonnaie... Avant que celle ci s'effondre de plus de 90 % dans les heures qui ont suivi.

Selon les sources, les pertes encourues par les investisseurs sont chiffrées entre 250 et 280 millions de dollars. Une somme démesurée quand on considère la brièveté du tweet du président, qui a été effacé dans les heures qui ont suivi.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Un pump and dump au niveau étatique

Le scandale avait éclaté en début d'année suite à la découverte de ces pertes importantes. D'autant plus que des liens troubles entre le Libra, la soeur de Javier Milei et l'homme qui avait promu le MELANIA de Melania Trump avaient été établis.

👉 Notre liste de 7 cryptomonnaies fiables à acheter en 2025

Hayden Davis, à qui l'on doit plusieurs projets de "memecoins", s'était ainsi vanté d'avoir un accès indirect à Javier Milei via sa soeur, ce qui lui avait permis de promouvoir sa cryptomonnaie Libra :

On peut avoir un tweet de Milei et le rencontrer en personne pour faire la promotion. Je le contrôle. […] J’envoie de l’argent à sa sœur et il signe tout ce que je dis et fait tout ce que je veux.

Un rapport accablant pour le président d'Argentine

Le rapport de la commission d'enquête paru cette semaine est particulièrement accablant. Il montre un scénario de pump and dump classique. Neuf personnes auraient en effet engrangé 87 millions de dollars à elles seules.

Pour le rapport, il y a une "responsabilité politique de Javier Milei et de Karina Milei", avec des faits "compatibles avec une escroquerie présumée".

💡 Pour aller plus loin - Qu'est-ce qu'un Pump and Dump en trading ?

Javier Milei a toujours nié son implication volontaire dans l'escroquerie, affirmant avoir uniquement voulu promouvoir un projet prometteur. Mais la commission le contredit. Elle pointe en effet des liens entre les promoteurs du Libra et des membres de l'administration présidentielle.

L'épine dans le pied du président

Le président argentin a essayé d'esquiver l'affaire, tout d'abord en niant farouchement puis en fermant une unité d'enquête liée à l'affaire. De son côté, le bureau anticorruption du pays a estimé que le fameux tweet ne constituait pas une politique publique :

Cette publication, sans lien avec des actes administratifs, sans allocation de ressources publiques, ni soutien institutionnel, doit être interprété comme un acte de communication individuelle ou privée qui n’a généré aucune orientation officielle de politique publique d’aucune sorte.

🌐 Dans l'actualité - Les équipes du TRUMP figurent dans le top 5 du airdrop de Meteora, dont le cofondateur est accusé de pump-and-dump

Mais le rapport pourrait alimenter l'enquête pénale qui a été ouverte, et qui rassemble des dizaines de plaintes. Le président argentin avait déjà été visé par des actions en justice pour corruption, avec l'affaire de l'ANDIS et des financements de campagne notamment.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Source : La Tribune

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.