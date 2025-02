« Il signe tout ce que je veux » – Le créateur du Libra affirme qu’il a payé la sœur de Javier Milei pour l’influencer

Malgré les tentatives du gouvernement de Javier Milei d’étouffer l’affaire Libra, celle-ci continue à prendre de l’ampleur. Le média CoinDesk a en effet révélé cette nuit qu’il aurait eu accès à des échanges de messages incriminants pour le président d’Argentine.

Hayden Davis, le PDG de Kelsier Ventures, l’entreprise ayant lancé Libra, aurait ainsi affirmé qu’il pouvait contrôler Javier Milei, grâce à des paiements envoyés à sa sœur, Karina Milei. Cette dernière occupe un poste de Secrétaire générale de la Présidence de la Nation argentine.

C’est par elle qu’aurait transité l’argent, selon le message rapporté, qui a été envoyé à une personne inconnue en décembre dernier :

« On peut avoir un tweet de Milei et le rencontrer en personne pour faire la promotion. Je le contrôle. […] J’envoie de l’argent à sa sœur et il signe tout ce que je dis et fait tout ce que je veux. »