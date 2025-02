Airdrop de memecoin TRUMP : êtes-vous éligibles ?

Il y a maintenant un mois, Donald Trump a surpris le marché en déployant son propre memecoin, à quelques jours de son investiture. Dans la foulée, l’intéressé a ensuite lancé d’autres produits dérivés plus conventionnels, comme des parfums, des montres ou bien des paires de chaussures.

Dans ce contexte, les équipes du memecoin ont dévoilé lundi que les personnes ayant acheté de tels produits avant le 15 février, étaient éligibles à un airdrop de tokens TRUMP :

Le $TRUMP est en train de créer la plus grande et la plus forte communauté CRYPTO que le monde n’ait jamais connue. Et aujourd’hui, nous développons la communauté $TRUMP, et nous voulons que VOUS en fassiez partie ! Vous avez montré votre amour pour le président Trump en achetant dans les magasins officiels Trump — maintenant, le président TRUMP vous aime en retour ! Si vous avez acheté un produit officiel Trump sur les boutiques ci-dessous, vous avez droit à 3 $TRUMP.