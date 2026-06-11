Ripple (XRP) accélère son expansion dans l'IA – Récap crypto de la nuit du 10 au 11 juin 2026

Tensions géopolitiques, chute des marchés traditionnels et avancées dans l’intelligence artificielle ont rythmé la nuit. Ripple, Visa et OpenAI ont aussi marqué l’actualité technologique avec des annonces stratégiques.

Ripple accélère son expansion dans l’IA

Ripple a lancé le XRPL AI Starter Kit, une boîte à outils permettant aux développeurs de créer des applications de paiement autonomes intégrant le XRP et le RLUSD sur le XRP Ledger. L’initiative vise à renforcer l’adoption du stablecoin RLUSD en favorisant le développement d’agents IA capables de réaliser des transactions sans intervention humaine.

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Tensions au Moyen-Orient

L’Iran a annoncé la fermeture complète du détroit d’Ormuz après des frappes américaines, alors que le président Trump avait précédemment affirmé que les opérations militaires américaines avaient permis à plus de 100 millions de barils de pétrole et à plus de 200 navires commerciaux de traverser en toute sécurité cette zone stratégique.

Chute massive de l’or

Environ 1 100 milliards de dollars ont été effacés hier de la capitalisation du marché de l’or, traduisant une forte volatilité sur les marchés des matières premières.

Oracle bousculé malgré ses bons résultats

Malgré des résultats supérieurs aux attentes, l’action Oracle a chuté de 7 % après la clôture des marchés. Les investisseurs ont réagi négativement à l’annonce d’une levée de fonds de 20 milliards de dollars pour financer l’expansion du groupe dans l’intelligence artificielle, un signe de prudence alors que près de 49 % du S&P 500 est désormais lié à ce secteur.

Trump veut partager la richesse de l’IA

Donald Trump a déclaré qu’il rencontrerait prochainement les dirigeants des grandes entreprises d’intelligence artificielle pour discuter d’une initiative visant à redistribuer une partie de la richesse générée par ce secteur aux citoyens américains. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de ses récents projets autour de l’innovation et de la cybersécurité.

Visa et OpenAI unissent leurs forces

Visa s’est associée à OpenAI pour proposer des paiements sécurisés via son réseau mondial, en utilisant des identifiants tokenisés intégrés dans les expériences commerciales alimentées par l’IA. Ce partenariat fait partie de la stratégie de Visa visant à étendre ses capacités dans les paiements liés à l’intelligence artificielle.

Pression sur Solana

La valeur totale de SOL en staking a atteint son plus bas niveau depuis début décembre 2023, indiquant un désengagement croissant des détenteurs. Ce recul s’inscrit dans un contexte marqué par le retrait de Goldman Sachs et la réduction de l’exposition de Bank of America à Solana au profit du Bitcoin.

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