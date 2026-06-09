L'Iran abat un hélicoptère américain – les marchés plongent, le Bitcoin sous pression

Coup de tonnerre sur les marchés ce 9 juin. Donald Trump affirme que l’Iran a abattu un hélicoptère Apache américain au-dessus du détroit d’Ormuz. Wall Street décroche et le pétrole s’envole. Tour d'horizon.

Une déclaration de Trump qui fait vaciller Wall Street

Donald Trump a affirmé ce 9 juin que l’Iran avait abattu un hélicoptère Apache américain en patrouille au-dessus du détroit d’Ormuz la nuit précédente, en ajoutant que les États-Unis devaient désormais « répondre à cette attaque ».

La réaction des marchés a été immédiate. Le Nasdaq 100 a reculé de près de 4 % sur la séance. Le Nasdaq Composite cédait 2,50 % à 25 282 points en cours de séance, tandis que le S&P 500 abandonnait 1,51 % à 7 293 points.

Le retournement est spectaculaire. En fin d'après-midi, heure française, le S&P 500 grimpait encore de près de 1,5 %. Trois heures plus tard, l’indice phare américain avait effacé 2 100 milliards de dollars de capitalisation boursière.

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Le pétrole flambe, les actifs risqués décrochent

Sur les marchés des matières premières, le baril a bondi de 4 % dans la foulée de la déclaration présidentielle. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, concentre toutes les inquiétudes. Téhéran avait prévenu que toute nouvelle attaque entraînerait une réponse « disproportionnée et beaucoup plus lourde ».

Plusieurs observateurs appellent toutefois à la prudence. La chute de l’appareil ne serait pas encore officiellement confirmée comme issue d'un tir iranien, l’équipage aurait été secouru et la cause resterait sous enquête.

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Les actions cryptos prises dans la vague de risk-off

Le marché crypto n’échappe pas au mouvement d’aversion au risque. L’action MicroStrategy (MSTR), proxy boursier du cours du Bitcoin, chutait de 8,01 % à 117 dollars, loin de son plus haut annuel à 457 dollars. Une glissade qui illustre la nervosité autour des actifs adossés au Bitcoin (BTC) en période de stress géopolitique.

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Sources : X, Truth Social

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