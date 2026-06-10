Sam Bankman-Fried pourrait-il bénéficier d'une grâce de Donald Trump - Rien n'est moins sûr...

Alors que Donald Trump annonçait il y a peu une campagne historique de grâces présidentielles à l’occasion de la célébration des 250 ans de l'indépendance des États-Unis, l’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, vient de lui soumettre une demande officielle. Une requête qui devrait avoir du mal à déclencher la clémence du président des États-Unis…

Sam Bankman-Fried dépose une demande de grâce présidentielle

Depuis son retour à la tête des États-Unis, Donald Trump démontre une nouvelle fois sa manière très particulière de gouverner en prononçant de nombreuses grâces présidentielles, dont la plus spectaculaire - et controversée - concerne 1 600 personnes poursuivies pour leur participation à l'assaut du Capitole en janvier 2021.

Une stratégie qui concerne également des personnalités médiatiques, comme par exemple le créateur de la marketplace du darkweb Silk Road, Ross Ulbricht, en janvier 2025, le fondateur de la plateforme Binance, Changpeng Zhao, en novembre de la même année, ou le sénateur républicain Stephen Buyer, en prison pour fraude financière, il y a tout juste quelques jours.

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Dans ce contexte, Donald Trump annonçait en mai dernier sa volonté de gracier 250 personnes supplémentaires pour célébrer l'anniversaire des 250 ans des États-Unis. Une déclaration qui a visiblement atteint la cellule de l'ex-PDG de la plateforme FTX, Sam Bankman-Fried, puisqu'il vient de soumettre une demande officielle de grâce présidentielle en ce début de semaine.

En effet, la chaîne d'information américaine CNBC révèle qu'une requête de ce type se trouve actuellement en attente sur le bureau de Donald Trump. Le problème ? Il a déjà indiqué en janvier dernier qu'il ne gracierait pas Sam Bankman-Fried et rien ne permet de penser qu'il pourrait changer d'avis.

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Une procédure qui devrait avoir du mal à aboutir

Car il faut bien comprendre que Donald Trump utilise essentiellement ses grâces présidentielles pour sortir certains de ses collègues républicains de leurs ennuis judiciaires, ou afin de s'assurer du soutien de groupes politiques ou d'acteurs économiques déjà acquis à sa cause.

Un statut dont ne bénéficie absolument pas Sam Bankman-Fried. Et pour cause, il affichait très clairement son soutien politique et financier aux démocrates lorsqu'il était encore à la tête de FTX, et il aurait même été jusqu'à demander combien il pourrait payer Donald Trump pour l'écarter de la course à la présidence, qu'il a finalement remporté. Le montant avancé à l'époque : 5 milliards de dollars...

📰 Affaire FTX : Sam Bankman-Fried renonce à un nouveau procès

Des révélations exposées dans un article de CBS News publié en octobre 2023, suite à la parution du livre « Going Infinite » de Michael Lewis retraçant le destin explosif de Sam Bankman-Fried, qui laissent peu d'espoir de voir Donald Trump se montrer clément vis-à-vis de cet ennemi identifié, d'autant plus qu'il ne bénéficie d'aucun véritable soutien utile.

Alors, l'ex-star de la crypto sortira-t-il de prison avant 2027 ? Un pari ouvert sur la plateforme Polymarket estime ses chances à 12 %, alors qu'une autre position s'effondre à seulement 2 % pour une échéance fixée au 31 juillet, soit après la fameuse célébration des 250 ans de l'indépendance des États-Unis, prévue le 4 juillet.

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Source : CNBC, CBSNews

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