Changpeng Zhao a-t-il payé Trump en Bitcoin pour obtenir sa grâce présidentielle ?

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump alimente de nombreux soupçons au sujet de l’utilisation abusive et décomplexée de sa position pour opérer des conflits d’intérêt. Une gestion douteuse qui pourrait également concerner la récente grâce de Changpeng Zhao, supposément obtenue à l’aide d’un paiement secret en Bitcoin.

Changpeng Zhao a-t-il monnayé sa grâce présidentielle ?

La visibilité sans précédent offerte au secteur des cryptomonnaies lors de la campagne présidentielle de Donald Trump se heurte désormais à une mise en lumière problématique de possibles et multiples conflits d'intérêts dans le domaine, au point de voir apparaître il y a peu un projet de loi pour tenter de lui interdire d'en détenir.

Il faut dire que les nombreuses activités opérées par le président des États-Unis dans le secteur auraient déjà permis à la famille Trump de dégager un milliard de dollars de profit au cours de cette année. Et encore, cela ne concernerait que la partie visible de l'iceberg, selon certaines rumeurs récemment pointées par le célèbre investisseur crypto, Anthony Pompliano.

En effet, l'animateur du très populaire The Pomp Podcast a reçu il y a peu Teresa Goody Guillen, l'avocate personnelle du fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, Changpeng Zhao (CZ), afin d'aborder sa récente grâce présidentielle, obtenue fin octobre.

L'occasion de revenir sur les accusations persistantes au sujet d'un possible paiement secret en Bitcoin effectué à Donald Trump par Changpeng Zhao, afin de financer ce que la sénatrice Démocrate Elizabeth Warren n'a pas manqué de présenter comme une opération de type « pay-to-play » (payer pour obtenir une faveur).

Est-ce qu’il y a eu un paiement à un moment donné, du style Trump aurait un portefeuille Bitcoin secret et CZ ou Binance lui auraient envoyé de l’argent directement ? Est-ce que cette option te semble crédible, ou est-ce que cela relève plutôt de critiques complotistes ? Anthony Pompliano

Des accusations infondées, selon son avocate personnelle

Une interrogation légitime, si l'on considère les rapprochements stratégiques opérés entre Changpeng Zhao et la famille Trump avant sa grâce présidentielle, notamment dans le cadre du développement du stablecoin USD1 natif de la plateforme World Liberty Financial (WLFI).

Toutefois, l'avocate personnelle de Changpeng Zhao dément ces accusations en bloc, tout comme l'éventualité d'une transaction à l'origine de la grâce de Changpeng Zhao, car « cela n'arriverait jamais, ce n'est pas sa manière de faire ».

Il semble important de préciser qu'une plainte a été déposée depuis fin octobre à l'encontre d'Elizabeth Warren suite à des accusations publiques de blanchiment d'argent, alors que cette charge n'a pas été retenue contre Changpeng Zhao dans le cadre de son procès. Rien toutefois au sujet de ce « pay-to-play ».

Elle a publié sur les réseaux sociaux qu’il a été condamné pour un crime qu’il n’a pas commis. Et elle a aussi affirmé qu’il a pris part à une sorte de pay-to-play, qu’il avait fait quelque chose de mal dans la manière dont il a obtenu ou demandé sa grâce, ce qui revenait à lui imputer une responsabilité pénale supplémentaire. Ce n’était pas exact non plus. Teresa Goody Guillen

Teresa Goody Guillen explique que le retour de Changpeng Zhao à la tête de Binance ne doit pas intervenir pour le moment. De plus, ce leader des exchanges reste toujours exclu du marché américain, présenté comme le grand perdant dans cette affaire car il ne peut pas bénéficier de « la plus importante liquidité crypto du monde ».

