Claude Mythos et Fable suspendus hors des États-Unis sur ordre du gouvernement américain

Le gouvernement américain vient d’ordonner la suspension immédiate de l’accès aux modèles d'Anthropic Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, au nom de la sécurité nationale. La société conteste la décision mais s’y plie.

Une directive fédérale tombée en pleine soirée

Anthropic a confirmé avoir reçu le 12 juin en fin d’après-midi, une directive de contrôle des exportations émanant du gouvernement américain. Cette dernière impose la suspension immédiate de l’accès aux modèles Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, qu’il soit basé ou non aux États-Unis, y compris pour les employés non américains d’Anthropic.

The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees. The net effect of… — Anthropic (@AnthropicAI) June 13, 2026

Concrètement, la société a dû désactiver brutalement ces deux modèles pour l’ensemble de ses clients afin de se conformer à l’ordre. Les autres modèles d’Anthropic, eux, restent accessibles normalement.

La lettre reçue par l’entreprise ne précisait pas les détails de la préoccupation invoquée au titre de la sécurité nationale. Selon Anthropic, les autorités estiment avoir identifié une méthode de contournement, ou « jailbreak », visant Fable 5.

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Un jailbreak jugé mineur par Anthropic

L’entreprise dirigée par Dario Amodei conteste fermement la gravité du problème. Après avoir examiné une démonstration de la technique en question, Anthropic affirme qu’elle ne permet d’identifier qu’un petit nombre de vulnérabilités déjà connues et mineures. La société ajoute que d’autres modèles publics, dont GPT-5.5 d’OpenAI, sont capables de produire les mêmes résultats sans recourir à un contournement.

Anthropic rappelle avoir travaillé avec le gouvernement américain, l’Institut de Sécurité sur l'Intelligence Artificielle (AISI) britannique et plusieurs organisations tierces pour soumettre Fable à des milliers d’heures de tests offensifs avant son lancement. Aucun testeur n’aurait à ce jour trouvé de « jailbreak universel » capable de neutraliser largement les garde-fous du modèle.

L’entreprise se dit en désaccord avec la décision, jugeant disproportionné de rappeler un modèle commercial déployé auprès de centaines de millions d’utilisateurs pour un contournement aussi étroit. Elle prévient que si ce standard était appliqué à toute l’industrie, il « stopperait essentiellement tout nouveau déploiement de modèle de frontière ».

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Des tensions persistantes entre Anthropic et la Maison-Blanche

Depuis plusieurs mois les relations entre Anthropic et l’administration américaine sont marquées par une série de frictions, notamment autour de l’usage de ses modèles par les agences fédérales et l’armée américaine. La société, réputée pour son discours prudent sur la sécurité de l’IA, impose des restrictions d’usage strictes qui ont parfois irrité certains responsables de la Défense souhaitant un accès plus large à ses outils pour des missions de renseignement ou de cyberopérations.

Le décret exécutif signé par Donald Trump le 2 juin 2026, consacré à l’innovation et à la sécurité dans l’IA introduit notamment un cadre volontaire de benchmarking classifié pour évaluer les capacités cyber des modèles dits « frontières », avec un accès fédéral aux modèles jusqu’à 30 jours avant leur diffusion publique. La directive visant Fable 5 et Mythos 5 illustre la fermeté avec laquelle Washington entend désormais piloter le déploiement international des modèles les plus puissants.

Anthropic souligne d’ailleurs avoir déjà accepté une rétention de 30 jours des données clients sur Fable, une mesure coûteuse destinée à faciliter la recherche et la mitigation des jailbreaks.

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Sources : Anthropic

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