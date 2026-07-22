Le fondateur de Telegram annonce le lancement d'un wallet crypto natif - Le token GRAM repart à la hausse

Dans le cadre de sa dynamique « Make TON Great Again », le fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, annonce le lancement imminent d'un wallet crypto natif à destination de ses utilisateurs. Un portefeuille axé sur le token GRAM qui devrait voir le jour au cours de cet été.

Telegram va lancer un portefeuille GRAM natif

Il y a tout juste quelques semaines, la messagerie Telegram annonçait une nouvelle évolution interne qui prenait plus précisément des airs de retour en arrière, dans le cadre de ce que son fondateur, Pavel Durov, a présenté comme une dynamique de type « Make TON Great Again », en référence évidente au « Make America Great Again » de Donald Trump.

Dans les faits, cela a principalement consisté à relancer un token GRAM natif, en remplacement du Toncoin (TON), afin de clore le traumatisme associé à son abandon forcé en 2020 suite aux pressions réglementaires exercées par la SEC américaine, également à l'origine de la disparition du Libra de Facebook à la même époque.

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Une fois cette cryptomonnaie native relancée, d'autres étapes s'imposaient comme une évidence. C'est en tout cas ce que laisse apparaître la récente publication de Pavel Durov sur le réseau X au sujet du lancement programmé - et annoncé comme imminent - d'un wallet crypto non custodial à destination du milliard d'utilisateurs de Telegram.

Cet été, Telegram réalisera le plus grand déploiement jamais vu d'un portefeuille crypto non custodial. Plus d'un milliard d'utilisateurs pourront bientôt envoyer des cryptomonnaies instantanément, sans le moindre frais. Un portefeuille GRAM natif et non dépositaire arrive directement dans toutes les applications Telegram. Pavel Durov

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Le token GRAM bondit de 7 % en quelques heures

Dans les faits, ce nouveau wallet crypto sera déployé directement par la messagerie Telegram, à la différence du bot @wallet déjà existant - utilisé par plus de 150 millions d'utilisateurs de la messagerie - qui propose pour sa part une version dépositaire par défaut gérée par la société indépendante (mais pas trop quand même) The Open Network (TON).

Un statut « natif » qui devrait grandement simplifier les choses, puisque cela va permettre à ce portefeuille d'intégrer toutes les versions actuelles de Telegram sans que les utilisateurs concernés aient besoin de rechercher ou d'activer un service spécifique.

Telegram relance le token Gram pour remplacer le Toncoin dans une dynamique « Make TON Great Again »

À la suite de cette annonce de Pavel Durov, le token GRAM n'a pas manqué d'enregistrer une hausse supérieure à 11 % sur les dernières 24 heures, avec un prix qui a furtivement atteint le niveau des 1,60 dollars avant de se stabiliser aux alentours de 1,56 dollars au moment d'écrire ces lignes.

Le token GRAM enregistre une hausse de 7 % en lien à l'annonce de Pavel Durov

Une belle performance au sein d'un marché crypto plus mitigé qui prend toutefois une dimension un peu différente si on la compare aux plus de 80 % de baisse enregistrée par le token GRAM depuis son sommet historique à 8,25 dollars enregistré en juin 2024.

L'objectif reste pour le moment de réussir à tenir ce niveau sur la durée...

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Source : Pavel Durov

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