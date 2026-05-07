Le Toncoin de The Open Network (TON) s'envole de 115 % en 7 jours — Pourquoi ?

Grâce à aux dernières actualités de The Open Network (TON), le prix du Toncoin s'envole au cours de ces derniers jours. Quelles sont les raisons de cette hausse ?

Le prix du Toncoin (TON) explose à la hausse

Ces dernières 24 heures, le cours du Toncoin de la blockchain The Open Network (TON) a bondi de 31,5 %, affichant désormais 2,86 dollars. Plus encore, le prix de l’actif affiche une hausse de près de 115 % sur 7 jours, tandis que la bougie hebdomadaire en cours lui permet de repasser juste au-dessus de là où il se trouvait avant le crash du 6 octobre 2025 :

Cours du Ton en données hebdomadaires

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Pour expliquer ce mouvement, il faut se tourner vers l’actualité du réseau.

La plus importante de ces actualités est le retour en force de Telegram sur le réseau. Rappelons que l'application de messagerie est bel et bien à l’origine du projet, mais avait connu des déboires réglementaires en 2020, qui l’avaient conduite à transférer la gouvernance à la Ton Foundation. Plus précisément, Telegram est en fait devenu le plus grand validateur de The Open Network mardi dernier, une nouvelle qui, selon Pavel Durov, le PDG de Telegram, est supposée renforcer la décentralisation :

L'arrivée de Telegram comme validateur principal de TON renforce la décentralisation. Cela permet à d'autres acteurs majeurs de rejoindre le pool de validateurs sans centraliser le réseau, Telegram jouant le rôle de contrepoids. De plus en plus de TON sont verrouillés en validation, tandis que chacun cherche à obtenir un rendement annuel supérieur à 20 %.

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En parallèle, les frais auraient chuté d’un multiple de 6 sur le réseau pour devenir presque nuls, tandis que l’entrepreneur a continué de faire la promotion de la blockchain mercredi, en avançant que TON serait le réseau avec la finalité la plus rapide :

Tweet de Pavel Durov

Si l’on fait abstraction de tous les défenseurs de différents réseaux venus défendre la prétendue supériorité de la blockchain favorite, faisons un bref rappel sur la finalité. Il s’agit d’un état à partir duquel un bloc peut être considéré comme immuable.

Sur Bitcoin (BTC), par exemple, il est question de finalité dite probabiliste, où un bloc devient de plus en plus incensurable à mesure que de nouveaux s’ajoutent après lui. Ici, la finalité est considérée comme atteinte après 6 blocs. Dans un réseau Proof-of-Stake, comme TON, cette finalité sera déterminée par les validateurs en fonction des règles de consensus. Certes, une finalité de bloc rapide comporte certains avantages et peut constituer un bon argument marketing, mais ce n’est pas là la seule qualité à regarder.

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Quoi qu’il en soit, ces dernières actualités permettent au Toncoin de retrouver l’engouement du public, tandis que cette performance le propulse à la 19e place du classement de CoinGecko. Malgré tout, l’actif reste encore bien loin de son record du 15 juin 2024 à 8,25 dollars, ce qui représente à ce jour une baisse de plus de 66 %.

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Sources: TradingView, X

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