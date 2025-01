Tonkeeper Talks : À Paris, un événement gratuit dédié aux développeurs TON

Vous êtes développeur blockchain ou simple curieux et l’écosystème TON vous passionne ? Le 18 janvier à Station F (Paris), rencontrez l’équipe du wallet Tonkeeper lors d’un événement gratuit et ouvert à tous. Découvrez le programme et la marche à suivre pour vous inscrire.

Plongez dans l’écosystème TON avec l'événement Tonkeeper Talks

Tonkeeper, le portefeuille non-custodial de référence sur la blockchain TON avec plus de 40 millions d’utilisateurs, organise un événement à Station F, Paris, ce 18 janvier.

Cette journée réunira des développeurs, des leaders communautaires et des partenaires de l’écosystème pour explorer les possibilités offertes par la blockchain TON.

Ce rendez-vous gratuit vous permettra de découvrir les coulisses de Tonkeeper, de mieux comprendre les projets en cours et d’en apprendre davantage sur la vision de l’équipe pour l’avenir de l’écosystème TON.

Vous souhaitez en savoir plus sur TON et découvrir les dApps et initiatives qui le construisent ? Tonkeeper Talks sera l’occasion d’échanger avec des experts et de rencontrer des acteurs clés de la communauté.

Bien que le programme s’adresse principalement aux développeurs, Tonkeeper Talks est ouvert à tous.

👉 Inscrivez-vous gratuitement sur Luma pour participer

Quel est le programme ?

L’événement Tonkeeper Talks proposera une série de conférences et d’échanges dédiés à la blockchain TON. Voici un aperçu des temps forts de la journée :

L'écosystème Tonkeeper et son avenir : Plongez dans la vision stratégique de l’écosystème avec Oleg Andreev (PDG), Rostislav Rudakov (CBDO) et Olga Maydan (Project Lead).

L'API de TON pour les développeurs : Découvrez comment intégrer et exploiter pleinement la blockchain TON à vos applications grâce à Oleg Illarionov (directeur technique), Denis Subbotin (TonAPI Tech Lead) et Sergey Andreev (développeur frontend).

Fireside Chat : la blockchain TON et son futur : Échangez avec les pionniers du secteur, comme Martin Masser (STON.FI), Artem Gribanov (EVAA Protocol) et TON Punks, sur les perspectives de développement et les opportunités à saisir.

