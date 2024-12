Pantera Capital lève 20 millions de dollars pour investir sur The Open Network (TON)

D’après 2 dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), Pantera Capital a réuni 20 millions de dollars pour investir dans l’écosystème The Open Network (TON). Que savons-nous ?

Pantera Capital accentue ses investissements dans The Open Network (TON)

Cette semaine, Pantera Capital a déposé 2 dossiers relatifs à des fonds d'investissement dédiés à l'écosystème The Open Network (TON), la blockchain pensée pour l'application Telegram, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Au travers de ces documents, nous apprenons que le capital risker a levé 20 millions de dollars, avec un dépôt mentionnant 6,129 millions de dollars collectés auprès de 11 investisseurs et 13,871 millions de dollars avec 29 investisseurs pour le second.

Le ticket d'entrée pour le plus petit fonds était de 100 000 dollars, tandis que le second ne le précise pas.

Dans le sillage de cette annonce, le token TON progresse de 6,3 % en 24 heures lors de l'écriture de ces lignes, pour un prix de 7,11 dollars et une capitalisation de plus de 18 milliards de dollars.

Du côté de la finance décentralisée (DeFi), l'écosystème TON enregistre 350 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL). Nous observons ainsi un certain recul de l'adoption après la mode des tap-to-earn et surtout l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram. En effet, cette TVL est plus de 2 fois inférieure à ce qu'elle était au mois de juillet.

Quoi qu'il en soit, Pantera Capital semble miser gros sur TON. Et pour cause, l'entreprise publiait un article de blog au mois d'août intitulé « TON, notre plus gros investissement à ce jour », sans pour autant préciser les montants en jeu.

Alors que le capital risker a su se montrer visionnaire sur plusieurs projets, l'avenir nous permettra de juger si TON parviendra à se démarquer durablement à son tour.

Source : SEC

