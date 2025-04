Découvrez les 5 cryptomonnaies qui ont le mieux performé durant le mois de mars

Bitcoin en baisse, Ether en chute libre… Pourtant, certaines cryptos résistent et affichent des performances étonnantes. Quelles sont ces exceptions et pourquoi surperforment-elles ?

Des conditions macroéconomiques impactant le marché crypto

Alors que la présence de la finance traditionnelle, notamment via les ETF, s'intensifie au sein de l'écosystème crypto, le marché des cryptomonnaies semble particulièrement corrélé au contexte macroéconomique.

En effet, depuis le début de la croisade dite des « tariffs » menée par Donald Trump, les marchés financiers, dont celui des cryptos, sont en proie aux incertitudes comme en témoignent leurs piètres performances.

Avec un prix du Bitcoin en baisse de 3 % et celui de l'Ether en berne de 17 % au cours des 30 derniers jours, rares sont les cryptomonnaies à échapper à la règle.

Néanmoins, les cryptos CRO, TKX, TON, EOS et BGB arrivent à se distinguer au cours de ce mois de mars :

Les 5 cryptomonnaies ayant le mieux performé en mars

5 - Bitget Token (BGB) : + 10,5 %

Le BGB est le token de l'exchange centralisé (CEX) Bitget. Il offre à ses détenteurs des réductions sur les frais de trading au sein de la plateforme et des avantages exclusifs comme l'accès à des launchpads, entre autres.

Le cours du BGB a fait montre de beaucoup de volatilité au cours des derniers mois. En effet, le BGB a explosé à la hausse au mois de décembre dernier, sur fond de réduction de 40 % de son offre.

Graphique représentant l'évolution du prix du BGB

Au mois de février, le BGB enregistrait cette fois une baisse d'environ 46 %, corrigeant ainsi une partie de son ascension fulgurante. Au cours des 30 derniers jours, le prix du BGB s'est apprécié de 10,5 %.

4 - EOS : + 15 %

EOS est une blockchain lancée en 2018 par Daniel Larimer, visant à offrir une infrastructure performante pour le développement d'applications décentralisées (dApps).

Elle se distingue par son mécanisme de consensus en preuve d'enjeu déléguée (DPos), qui permet des transactions rapides et des frais réduits par rapport à la blockchain Ethereum.

🗞️ Découvrez notre article sur le rebranding de EOS

Au cours des 30 derniers jours, le cours du token EOS a connu une hausse de 14,8 %, laquelle est largement attribuée au rebranding du réseau EOS en « Vaulta », prévu pour mai 2025.

Ce changement d'identité s'accompagne d'une réorientation vers le « Web3 banking » selon le projet, avec une focalisation sur la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) et l'intégration de Bitcoin via le réseau exSat.

3 - The Open Network (TON) : + 20 %

Le TON est la cryptomonnaie native de The Open Network (TON), une blockchain initialement développée par Telegram en 2018. Conçu pour offrir une évolutivité et une vitesse élevée, le réseau TON vise à faciliter des millions de transactions par seconde grâce à des technologies innovantes telles que le sharding dynamique et le routage hypercube instantané.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du token TON enregistre une hausse de 20 %.

L'appréciation du TON est survenue après que des sources de l'Agence France-Presse (AFP) ont révélé que Pavel Durov, le fondateur de Telegram, avait quitté la France pour Dubaï, où sont basés les locaux de l'entreprise.

Bien que officiellement, la gouvernance du réseau TON soit indépendante de Telegram, le phénomène inverse avait pu être observé lors de l'arrestation de Pavel Durov à l'aéroport du Bourget.

Malgré le fait que la crypto TON soit en hausse récemment, les données on-chain de la blockchain révèlent des informations moins optimistes : transactions journalières et adresses actives en baisse ainsi que des revenus nettement inférieurs à leur moyenne.

Graphique représentant les transactions journalières (en jaune) et le nombre d'adresses actives (en bleu)

De plus, la supply en stablecoin sur le réseau TON serait passée de 1,4 milliard à environ 909 millions de dollars en 1 mois et demi selon les données d'Artemis Terminal.

2 - Tokenize Xchange (TKX) : + 24 %

Tokenize Xchange est un CEX basé à Singapour. Sa cryptomonnaie, le TKX, est un token ERC-20 déployé sur la blockchain Ethereum. Les détenteurs de TKX bénéficient de réductions sur les frais de transaction, de récompenses de staking et d'un accès à des fonctionnalités exclusives de la plateforme.

Au cours des 30 derniers jours, le cours du TKX a enregistré une hausse remarquable de 24 %. Néanmoins, le contexte de cette appréciation reste relativement flou à l'écriture de ces lignes.

1 - Cronos (CRO) : + 37 %

Le CRO est la cryptomonnaie native de la blockchain Cronos, étroitement liée au CEX Crypto.com. Ce token est utilisé pour diverses opérations au sein de l'écosystème, telles que le paiement des frais de transaction, le staking et l'accès à des services spécifiques de Crypto.com.

Le prix du CRO s'est apprécié de 36,7 % au cours des 30 derniers jours. Cependant, les conditions de cette hausse sont pour le moins surprenantes.

Alors que les investisseurs ont tendance à valoriser les cryptomonnaies qui réduisent progressivement leur offre par le biais de burn de tokens, l'organisation décentralisée (DAO), qui n'en a par ailleurs que le nom, a pris le chemin inverse.

En effet, suite à un vote de gouvernance controversé, ce sont pas moins de 70 milliards de tokens CRO qui seront créés ex-nihilo. Cette somme astronomique, représentant environ 7 milliards de dollars à l'écriture de ces lignes, correspond au nombre de tokens que le projet avait précédemment burn.

La hausse récente du CRO pourrait ainsi être davantage attribuée à l'association de Trump Media et de Technology Group (TMTG), la société qui opère Truth Social, le réseau social de Donald Trump, à Crypto.com dans le but de lancer une série d'ETF.

Mentions honorables

Notre précédent classement se basant exclusivement sur les cryptomonnaies du Top 100, certaines cryptos à plus faible capitalisation n'ont pas été citées.

Nous pouvons citer un memecoin, le FARTCOIN qui a enregistré une performance de 89 % au cours des 30 derniers jours.

Au sein de l'écosystème Solana, nous retrouvons également le LAYER avec une belle performance de 82 % au mois de mars. Le LAYER est la cryptomonnaie native du protocole de restaking Solayer.

Nous pouvons également citer les protocoles de finance décentralisée (DeFi) Compound et Curve qui enregistrent respectivement 25,8 % et 24 % au cours des 30 derniers jours.

Notons également la performance du Tutorial Token (TUT), qui a grimpé de plus de 2 200 % sur le mois pour son association présumée avec Binance.

Source : Artemis Terminal

