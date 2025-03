Le fondateur de Telegram quitte la France et s'envole pour Dubaï : le TON explose de 18 %

En liberté conditionnelle depuis son arrestation en août dernier, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a pu quitter la France samedi. Dans le sillage de cette annonce, le TON de The Open Network a vu son prix s'envoler. Voyons cela de plus près.

Pavel Durov quitte la France pour « plusieurs semaines »

L’été dernier, le fondateur de Telegram Pavel Durov faisait la une de l’actualité, après avoir été arrêté à l’aéroport du Bourget le 24 août 2024. Mis en cause pour 12 chefs d’accusation par le parquet de Paris, l’entrepreneur est notamment accusé, à travers son réseau social, de ne pas coopérer suffisamment avec les autorités lors des réquisitions.

Rapidement, Pavel Durov a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, moyennant une caution de 5 millions d’euros et l’obligation de pointer dans un commissariat 2 fois par semaine.

Cette semaine, le juge d’instruction en charge du dossier a consenti à un assouplissement de son contrôle judiciaire. Ainsi, Pavel Durov a reçu l’autorisation de quitter la France samedi pour « plusieurs semaines », avec le projet de s’envoler pour Dubaï, selon une personne proche du dossier.

Côté crypto, la réaction du TON ne s’est pas fait attendre. En effet, le token de The Open Network, une blockchain étroitement liée à Telegram, progresse de plus de 18 % en 24 heures et atteint un prix de 3,46 dollars l’unité lors de l’écriture de ces lignes.

Ainsi, cette hausse vient compenser légèrement le début d’année difficile de l’actif :

Cours du TON en données journalières

Malgré cette très belle performance de court terme, cela n’est pas encore suffisant pour rattraper les pertes enregistrées depuis le début de l’affaire, avant laquelle le TON s’échangeait au double de son prix actuel.

Pour l’heure, Pavel Durov ne s’est pas encore exprimé sur ses réseaux sociaux.

