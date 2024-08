France : le fondateur de Telegram, Pavel Durov, se fait arrêter à l’aéroport du Bourget — Le TON s’effondre

Samedi soir, le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté à l’aéroport du Bourget par la Gendarmerie des transports aériens. Placé en garde à vue, il devrait être placé en détention provisoire ce dimanche. Quels faits lui sont-ils reprochés ? En parallèle, le token TON a chuté de plus de 14 %.

Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté en France

L’annonce est tombée samedi soir, Pavel Durov, le PDG et fondateur du réseau social Telegram, a été arrêté à l’aéroport du Bourget par la Gendarmerie des transports aériens. Et pour cause, le franco-russe de 39 ans était inscrit au fichier des personnes recherchées, faisant l’objet d’une enquête de l’Office mineur (OFMIN), un service de police spécialisé dans les violences sexuelles sur mineurs.

En présence de son garde du corps et d’une femme lors de son arrestation, l’intéressé a été placé en garde à vue et finira certainement en détention provisoire, selon un enquêteur.

Pour ce qui est des faits reprochés, cela relève de l’utilisation qui est faite de Telegram par les réseaux criminels de tous bords, sans que rien soit réellement fait pour endiguer le phénomène, comme l’indique une source proche du dossier :

Sur sa plateforme, il laissait se commettre un nombre incalculable de délits et de crimes pour lesquels il ne fait rien pour modérer ou coopérer.

💡 Découvrez The Open Network (TON), la blockchain spécialisée sur Telegram

Ayant rencontré un juge d’instruction samedi soir, la mise en examen devrait être actée samedi soir. De par la nature de la plateforme, Pavel Durov pourrait alors être cité pour des faits relevants du terrorisme, de trafic de stupéfiants, d’escroquerie, de blanchiment d’argent, de recel, ou bien de contenus pédocriminels.

D’après un enquêteur, Telegram était devenu la « plateforme numéro 1 pour le crime organisé » ces dernières années.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

L’écosystème TON accuse le coup

Intimement lié à Telegram, l’écosystème de The Open Network (TON) a réagi immédiatement à l’arrestation de Pavel Durov.

En premier lieu, le token TON s’est effondré et a perdu plus de 14,5 % entre l’écriture et le moment de l’arrestation. Ainsi, celui-ci est passé de 6,82 dollars à 5,8 dollars :

Cours du TON en données 4H

Pour ce qui est de la finance décentralisée (DeFi) sur la blockchain éponyme, celle-ci n'a pas été épargnée non plus. Le bilan est d'ailleurs encore plus lourd, avec une chute de la valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 40 %, passant de 508 à 304 millions de dollars, selon les données de DefiLlama.

👉 Dans l'actualité également — Baisse de taux : « Le temps est venu pour la politique de s’ajuster » — déclare Jerome Powell

Depuis qu'un mandat d'arrêt pesait sur lui sur le territoire national, Pavel Durov évitait la France et privilégiait des pays d'Amérique du Sud, de l'ex-URSS ou les Émirats arabes unis. Samedi soir, il arrivait d'un vol en provenance de l'Azerbaïdjan.

TradingView : l'outil indispensable des traders – Recevez 15$ de bonus

Source : TF1, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.