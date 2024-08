Baisse de taux : « Le temps est venu pour la politique de s’ajuster » — déclare Jerome Powell

Lors de son allocution au symposium économique de Jackson Hole, Jerome Powell a laissé entendre que la Réserve fédérale américaine (FED) pourrait entamer une baisse de taux en septembre. Après une stagnation d’un an, cela représenterait la première baisse après 11 hausses consécutives.

Jerome Powell pourrait annoncer une baisse de taux le 18 septembre

Lors de son intervention vendredi au symposium économique de Jackson Hole, le rendez-vous annuel des banquiers centraux du monde entier, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (FED), s'est prononcé en faveur d'une baisse de taux.

Si ces taux directeurs ont été maintenus à 5,5 % depuis plus d'un an désormais, cela succède à 11 hausses consécutives après l'envolée de l'inflation et la politique monétaire lors de la pandémie de Covid-19 :

Figure 1 - Évolution des taux de la Fed ces 3 dernières années

Durant son allocution, Jerome Powell s'est estimé confiant vis-à-vis de l'inflation, qui est sur la « voie durable d'un retour à 2% » selon lui. Ainsi, cela justifierait des baisses prochaines, bien que celles-ci ne soient pas encore acquises :

Le temps est venu pour un ajustement de politique. [...] La direction à prendre est claire, le rythme des baisses de taux dépendra des données à venir, de l'évolution des perspectives et de l'équilibre des risques.

Après cette intervention, le marché s'attend maintenant à une baisse de 25 à 50 points de base à hauteur de 76 %, et de 50 à 75 points de base pour 24 %. Suivant ce scenario, les taux pourraient ainsi être ramenés à un niveau situé entre 4,75 % et 5,25 % le 18 septembre prochain :

Figure 2 - Estimations de l'évolution des taux directeurs de la FED le 18 septembre

En termes d’inflation, les États-Unis affichaient un niveau de 2,9 % en juillet dernier contre 3 % en juin. Cela constitue le 4e mois de baisse consécutif.

À titre de comparaison, l'Union européenne a, de son côté, entamé sa première baisse de taux en 8 ans en juin dernier. Ceux-ci sont désormais fixés à 4,25 %.

Concernant les États-Unis, il s'agit maintenant de patienter jusqu'au 18 septembre pour connaitre la décision de la FED.

Sources : Trading Economics, CME

