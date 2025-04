Après avoir semé le chaos sur les marchés, Donald Trump met la pression sur la banque centrale

Alors que Wall Street et les grandes places mondiales s’effondrent sous le poids de la guerre commerciale lancée par les États-Unis, Donald Trump cherche désormais à imposer sa vision économique à la Réserve fédérale. Un double jeu risqué qui pourrait précipiter l’économie américaine dans une récession.

Les marchés plongent dans le rouge après l’offensive commerciale de Donald Trump

Les marchés financiers vivent un véritable tremblement de terre depuis vendredi dernier. Pour rappel, Donald Trump a imposé des droits de douane à la quasi-totalité de la planète, embrasant les tensions commerciales avec la Chine et l’Union européenne. Pékin a immédiatement riposté, imposant une taxe de 34 % sur les importations américaines, pendant que Bruxelles prépare sa contre-attaque.

Résultat : un krach éclair sur les marchés mondiaux, illustrant la fébrilité des investisseurs. Les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 3,5 %, ceux du Nasdaq de 4,4 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 6,6 %, atteignant ses plus bas niveaux depuis 2023. Ce lundi, les indices asiatiques ont connu leur pire séance depuis 2008, le MSCI de la zone Asie-Pacifique ayant dévissé de 7,8 %. L’Europe n’a pas été épargnée non plus : l’EUROSTOXX 50 a lâché 4,4 %, le DAX 4,2 %, et le FTSE 2,1 %.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

🪙 Dans un contexte budgétaire tendu, découvrez le Bitcoin

Et Donald Trump ne compte pas céder, malgré les réactions des marchés financiers. Fidèle à sa ligne dure, il a déclaré laconiquement : « Les investisseurs doivent prendre leurs médicaments », confirmant qu’aucun accord avec la Chine ne serait signé tant que le déficit commercial ne serait pas résorbé. Une déclaration glaçante, alors que près de 6 000 milliards de dollars se sont déjà évaporés des marchés en une semaine.

Pour les investisseurs, l’escalade tarifaire menace directement l’économie. « L’ampleur et l’impact perturbateur des politiques commerciales américaines, s’ils sont maintenus, seraient suffisants pour faire basculer une expansion américaine et mondiale encore saine dans la récession », alerte Bruce Kasman, chef économiste chez JPMorgan. Il évalue à 60 % la probabilité d’un ralentissement majeur.

Une pression maximale sur la Fed… et une réponse mesurée

Face à cette panique généralisée, les regards se tournent vers la Réserve fédérale. Et Donald Trump ne s’en cache pas. Dans un message sur Truth Social vendredi, il a interpellé directement le président de la Fed, Jerome Powell : « Baisse les taux d’intérêt, Jerome, et arrête de faire de la politique. »

Spéculer à la baisse ou à la hausse sur des milliers d'actifs avec eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Le président de la Fed, lui, ne se laisse pas intimider. Il a déclaré que la banque centrale « n’avait probablement pas besoin de se dépêcher » pour ajuster sa politique monétaire. Une prudence compréhensible : les chiffres de l’emploi restent solides, et l’inflation pourrait rebondir à cause des droits de douane. Le dilemme est donc de taille : stimuler l’économie ou contenir l’inflation ?

🗞️ Le bitcoin est-il une meilleure valeur refuge que l'or ?

James Smith, économiste chez ING, explique : « Il ne faut pas l’ébruiter, mais la Fed ne se soucie pas vraiment des marchés boursiers, sauf si tout devient désordonné et provoque des problèmes dans le système financier. »

Pour l’instant, les marchés anticipent au moins quatre baisses de taux en 2025, voire un cinquième assouplissement. Mais la Fed, prise entre le marteau politique de Trump et l’enclume des tensions inflationnistes, ne devrait pas céder à la panique. Une position risquée alors que la confiance des investisseurs semble vaciller.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital