Malgré les pressions de Donald Trump, la Fed pourrait bien remonter ses taux

Alors que les pressions de Donald Trump s'intensifient sur la Fed, dans quelle direction les taux directeurs vont-ils évoluer ? Plusieurs banques donnent leur point de vue, tandis que le secrétaire du Trésor s'inquiète de la situation.

Dans quelle direction les taux de la Fed vont-ils évoluer ?

Lundi, nous revenions sur l'assignation à comparaître reçue par la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), marquant un nouveau tournant dans les désaccords opposant Donald Trump à Jerome Powell au sujet des taux directeurs.

Lors de la dernière réunion FOMC de décembre, la Fed a décidé d'abaisser les taux de 25 points de base, amenant ceux-ci à une fourchette comprise entre 3,5 % et 3,75 %.

Pour la réunion du 28 janvier, l'outil Fedwatch du CME Group suggère une probabilité de 95 % pour le maintien des niveaux actuels, contre une probabilité de 5 % d'une réduction de 25 points de base :

Prévisions sur les taux quant à la prochaine décision de la Fed

Dans une note parue vendredi dernier, la banque JPMorgan, qui s’attendait jusqu’alors à une baisse de tôt ce mois-ci, estime désormais que la Fed ne baissera pas ses taux cette année, même avec un nouveau président à la tête de la banque centrale :

Si le marché du travail s'affaiblit à nouveau dans les prochains mois, ou si l'inflation baisse sensiblement, la Fed pourrait encore assouplir sa politique monétaire plus tard cette année. Toutefois, nous prévoyons un resserrement du marché du travail d'ici le deuxième trimestre et un processus de désinflation assez progressif.

D’ailleurs, la banque va même jusqu’à se positionner sur une hausse de 25 points de base desdits taux d’intérêt au troisième trimestre de l’année prochaine.

De leur côté, les analystes de Goldman Sachs tablent une baisse de 25 points pour le mois de septembre, tandis que ceux de Barclays envisagent un scénario similaire pour le mois de décembre.

Pour rappel, la période du Covid 19 avait entraîné une période de taux anormalement bas, à la suite de laquelle ceux-ci s’étaient envolés jusqu’à 5,5 %, avant de descendre progressivement à partir du mois de septembre 2024 :

Évolution des taux directeurs aux États-Unis

Alors que Donald Trump plaide régulièrement pour des baisses de taux, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a néanmoins critiqué l’enquête pénale dont fait désormais l’objet le président de la Fed. Selon des propos rapportés à CNN par une source proche du dossier, Scott Bessent craindrait que cette affaire ait un impact négatif sur les marchés financiers et qu’un éventuel renvoi de Jerome Powell puisse provoquer une hausse de la volatilité.

Pour l’heure, ce scénario ne semble pas encore se réaliser, à en croire le S&P 500, qui a de nouveau relevé son record lors de la séance de lundi.

De son côté, la procureure fédérale du District de Colombie Jeanine Ferris Pirro, a indiqué sur X que « le mot « inculpation » [était] sorti de la bouche de M. Powell, et de personne d'autre » et que cette convocation n’aurait pas eu lieu s’il avait répondu à des sollicitations passées :

Le bureau du procureur des États-Unis a contacté la Réserve fédérale à plusieurs reprises pour discuter des dépassements de coûts et du témoignage du président devant le Congrès, mais ses demandes ont été ignorées, ce qui a nécessité le recours à une procédure judiciaire – ce qui ne constitue pas une menace.

En l'occurrence, les travaux de rénovation du siège de la Réserve fédérale, qui sont au cœur de cette assignation à comparaitre, seraient estimés à un coût de 2,5 milliards de dollars.

Sources : Reuters, CNN, CME, Trading Economics, X

