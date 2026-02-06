Le bitcoin est devenu plus attractif que l'or, selon cet analyste de JPMorgan

Dans sa dernière publication, un analyste de JPMorgan a souligné que le bitcoin serait plus attractif que l'or à long terme. Qu'est-ce qui lui fait penser cela ?

Pour JPMorgan, le BTC aurait plus de potentiel que l'or à long terme

Cela n'a échappé à personne, le prix du Bitcoin a fortement corrigé ces derniers temps, tandis qu'en parallèle, l'or a également fortement augmenté. Dans ce contexte, Nikolaos Panigirtzoglou, un analyste quantitatif de JPMorgan, estime que Bitcoin devient plus intéressant que l'or :

La surperformance importante de l’or par rapport au bitcoin depuis octobre dernier, couplée à la forte hausse de la volatilité de l’or, a rendu le bitcoin encore plus attractif par rapport à l’or sur le long terme.

Ainsi, l'analyste identifie que le ratio de volatilité bitcoin/or se trouve désormais à un niveau « record historiquement bas », soit 1,5. Dans sa note, Nikolaos Panigirtzoglou indique ainsi que si la capitalisation boursière du BTC bénéficiait des mêmes investissements que les 8 000 milliards de dollars injectés par le secteur privé dans l'or, son prix atteindrait 266 000 dollars l'unité.

Il précise toutefois qu'il s'agit d'un « objectif irréaliste pour cette année », même si cela donne une idée du potentiel de hausse du BTC.

Alors que l'once d'or s'échange actuellement à 4 850 dollars, le prix d'un bitcoin est retombé à 65 250 dollars, en baisse de 8,3 % sur les 24 dernières heures.

S'il semble logique qu'à moyen et long terme, l'achat de BTC soit plus intéressant que celui d'or, au regard de l'évolution des 2 actifs dernièrement, rappelons néanmoins quelques conseils de prudence. Une surperformance de l'un sur l'autre pourrait aussi se traduire par un BTC baissant moins vite que l'or.

Quoi qu'il en soit, même en cas de certitude sur une valorisation à long terme, le point bas du bear market peut très bien ne pas avoir encore été atteint.

Là encore, une stratégie de dollar cost averaging (DCA) peut donc être pertinente, afin de lisser le prix moyen d'acquisition.

