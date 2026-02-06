Le bitcoin est devenu plus attractif que l'or, selon cet analyste de JPMorgan

Dans sa dernière publication, un analyste de JPMorgan a souligné que le bitcoin serait plus attractif que l'or à long terme. Qu'est-ce qui lui fait penser cela ?

le 6 février 2026 à 12:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Le bitcoin est devenu plus attractif que l'or, selon cet analyste de JPMorgan
Test logo

Bitcoin

68268.2$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Pour JPMorgan, le BTC aurait plus de potentiel que l'or à long terme

Cela n'a échappé à personne, le prix du Bitcoin a fortement corrigé ces derniers temps, tandis qu'en parallèle, l'or a également fortement augmenté. Dans ce contexte, Nikolaos Panigirtzoglou, un analyste quantitatif de JPMorgan, estime que Bitcoin devient plus intéressant que l'or :

blockquote icon

La surperformance importante de l’or par rapport au bitcoin depuis octobre dernier, couplée à la forte hausse de la volatilité de l’or, a rendu le bitcoin encore plus attractif par rapport à l’or sur le long terme.

Ainsi, l'analyste identifie que le ratio de volatilité bitcoin/or se trouve désormais à un niveau « record historiquement bas », soit 1,5. Dans sa note, Nikolaos Panigirtzoglou indique ainsi que si la capitalisation boursière du BTC bénéficiait des mêmes investissements que les 8 000 milliards de dollars injectés par le secteur privé dans l'or, son prix atteindrait 266 000 dollars l'unité.

Il précise toutefois qu'il s'agit d'un « objectif irréaliste pour cette année », même si cela donne une idée du potentiel de hausse du BTC.

20 € de BTC offerts avec le code FINST20 après 1 000 € tradés en février*
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Alors que l'once d'or s'échange actuellement à 4 850 dollars, le prix d'un bitcoin est retombé à 65 250 dollars, en baisse de 8,3 % sur les 24 dernières heures.

S'il semble logique qu'à moyen et long terme, l'achat de BTC soit plus intéressant que celui d'or, au regard de l'évolution des 2 actifs dernièrement, rappelons néanmoins quelques conseils de prudence. Une surperformance de l'un sur l'autre pourrait aussi se traduire par un BTC baissant moins vite que l'or.

Quoi qu'il en soit, même en cas de certitude sur une valorisation à long terme, le point bas du bear market peut très bien ne pas avoir encore été atteint.

Là encore, une stratégie de dollar cost averaging (DCA) peut donc être pertinente, afin de lisser le prix moyen d'acquisition.

💡 Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Source : CoinDesk

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2349 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur JPMorgan

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

-3.24%

68268.2$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

« Un trou noir » – L’homme qui avait prédit la crise de 2008 lance un avertissement sur le Bitcoin (BTC)

« Un trou noir » – L’homme qui avait prédit la crise de 2008 lance un avertissement sur le Bitcoin (BTC)

 Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

 Pour cet analyste : « nous ne verrons pas un krach de -70 % » sur le Bitcoin (BTC) si Strategy tient bon

Pour cet analyste : « nous ne verrons pas un krach de -70 % » sur le Bitcoin (BTC) si Strategy tient bon

 Toutes les trésoreries cryptos sont désormais en pertes, à une exception près

Toutes les trésoreries cryptos sont désormais en pertes, à une exception près