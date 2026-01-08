JPMorgan devrait lancer son « stablecoin » JPM Coin sur Canton Network

Mercredi, JPMorgan et Canton Network ont dévoilé leur attention de collaborer autour du token de dépôt JPMCoin (JPMD). De quoi est-il question ?

JPMorgan et Canton Network veulent collaborer autour du JPMD

Depuis 2019, la célèbre banque américaine JPMorgan développe son JPM Coin (JPMD). Si l'actif ne reçoit pas officiellement la dénomination de stablecoin et est plutôt décrit comme une représentation numérique de dépôts en dollars, notons tout de même qu'une telle description offre bien plus que de simples similitudes avec la définition d'un stablecoin.

Quoi qu'il en soit, JPMorgan entend désormais déployer le JPMD sur Canton Network, la blockchain layer 1 spécialisée dans la tokenisation d'actifs et développée par Digital Asset.

Naveen Mallela, le co-directeur mondial de Kinexys, la division blockchain de JPMorgan, a commenté cette intégration à venir :

Cette collaboration fait progresser le secteur des transactions sur les blockchains publiques. JPM Coin offre la sécurité des dépôts et des règlements bancaires, combinée à la rapidité et à l’innovation des transactions blockchain quasi instantanées, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’intégration de JPM Coin à Canton nous permettra d’accroître encore l’efficacité et de libérer des liquidités.

Pour l’heure, Kinexys et Digital Asset font simplement part de leur « intention de collaborer » et quelques étapes doivent ainsi encore être franchies avant un déploiement complet. Celui-ci doit s’opérer au cours de l’année, tandis que dans un second temps, « cette collaboration explorera également l'intégration d'autres produits de paiement numérique Kinexys », tels que des comptes de dépôts blockchain.

En novembre dernier, rappelons aussi que JPMorgan avait déjà lancé son JPMD sur Base, le layer 2 Ethereum de Coinbase.

En parallèle de cette annonce, le prix du CC de Canton Network est d’un peu moins de 0,14 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 4,1 % au cours des dernières 24 heures.

Source : Communiqué de presse

