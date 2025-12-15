JPMorgan lance son premier fonds tokenisé sur Ethereum (ETH)

La célèbre banque JPMorgan se lance à son tour dans les fonds tokenisés au travers du MONY déployé sur Ethereum (ETH). Que retenir sur cette nouveauté ?

JPMorgan débarque sur Ethereum avec un nouveau fonds tokenissé

En matière de fonds tokenisés par les acteurs de la finance traditionnelle, les exemples ne manquent plus. Désormais, c'est au tour de JPMorgan de plonger dans le bain avec le fonds monétaire « My OnChain Net Yield Fund » (MONY).

Selon les informations rapportées par le Wall Street Journal, ce nouveau véhicule d'investissement n'est pas sans rappeler le BUIDL de BlackRock, puisqu'il est composé de « paniers de titres de créance à court terme relativement sûrs ».

John Donohue, le responsable mondial de la liquidité chez JPMorgan Asset Management, a commenté cette nouveauté :

La tokenisation suscite un vif intérêt auprès de nos clients. Nous comptons bien être un acteur majeur dans ce domaine et collaborer avec nos clients afin de leur proposer une gamme de produits leur permettant de bénéficier, sur la blockchain, des mêmes options que celles offertes par les fonds monétaires traditionnels.

Plus concrètement, JPMorgan lancera le MONY avec 100 millions de dollars de ses capitaux propres, tandis que les particuliers pourront investir dedans à partir de 5 millions de dollars, contre 25 millions de dollars de tickets d'entrée pour les entreprises.

Côté infrastructure, le fonds sera soutenu par la filiale Kinexys Digital Assets de la banque et doit être implanté sur la blockchain Ethereum (ETH).

Source : The Wall Street Journal

