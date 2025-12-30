JPMorgan révolutionne les règlements intersociétés en partenariat avec Ripple

La banque JPMorgan annonce un partenariat avec la filiale GTreasury de Ripple afin de développer un mécanisme de compensation des paiements performant pour la multinationale Franklin Electric. De quoi révolutionner la gestion et l’efficacité des règlements intersociétés.

JPMorgan s'associe à la filiale GTreasury de Ripple pour optimiser les règlements intersociétés

Depuis son lancement en 2012, Ripple ambitionne de s’imposer comme un acteur central au sein de la finance traditionnelle. Une motivation sans faille qui semble enfin rencontrer son public, alors que le secteur des cryptomonnaies devient plus attractif aux États-Unis et dans le reste du monde.

Il faut dire que la société de Brad Garlinghouse revient de loin, après plusieurs années de conflit ouvert avec la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine au sujet de la vente initiale et du statut réglementaire de son token XRP. Une ardoise encombrante désormais totalement effacée par l'administration Trump.

✍️ Pour approfondir - Ripple (XRP), l’entreprise technologique au service des institutionnels

Une situation visiblement favorable au développement de ses solutions bancaires, si l'on en croit la récente annonce du responsable des opérations transfrontalières de la banque JPMorgan pour l’Amérique du Nord, Owen Biglin, au sujet d'un partenariat avec sa filiale GTreasury, achetée pour 1 milliard de dollars en octobre.

Nous sommes fiers de nous associer à GTreasury pour proposer une solution de compensation (netting) innovante à Franklin Electric, un leader mondial des systèmes liés à l’eau et à l’énergie. Owen Biglin

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en décembre*

Simplifier les coûts opérationnels des paiements

Dans les faits, ce partenariat implique plus précisément la branche JPMorgan Payments du géant bancaire, en charge de la gestion des paiements et de la trésorerie d'entreprise, mais également principal prestataire pour certains flux financiers internationaux de Franklin Electric (2,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires).

Le but ? Optimiser le système de compensation des créances et des dettes entre les différents bureaux de cette multinationale afin de réduire le nombre de paiements, mais également les coûts opérationnels comme les frais bancaires et le change, tout en simplifiant grandement la gestion comptable.

🗞️ Ripple (XRP) et Cardano (ADA) sont en danger, selon le CEO de Galaxy Digital

Avec ce partenariat, Owen Biglin explique comment la banque JPMorgan souhaite « favoriser des paiements transfrontaliers plus intelligents et plus rentables pour [ses] clients ». Une petite révolution pour Franklin Electric, selon sa trésorière, Brooke Moore.

En mettant en œuvre la solution de compensation partenaire entre JPMorgan Payments et GTreasury, nous avons simplifié nos flux de travail et considérablement amélioré notre processus de rapprochement. Brooke Moore

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Owen Biglin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.