Le géant japonais du e-commerce Rakuten intègre le XRP à son application de paiement

Le token XRP de Ripple fait son entrée officielle dans le wallet du géant japonais du e-commerce Rakuten, à la fois comme actif stocké et comme moyen de paiement. Une avancée majeure qui ne lui permet toujours pas de repartir clairement à la hausse.

Le XRP de Ripple intègre le Rakuten wallet

Suite à l'annulation en août dernier de la procédure initiée par la SEC américaine à son encontre depuis 2020, le projet Ripple semble profiter d'un nouvel élan largement soutenu par l'adoption grandissante du secteur crypto de la part de la finance traditionnelle, qui constitue depuis toujours son fond de commerce.

Un succès qui semble lui ouvrir de nouvelles portes, si l'on en croit la récente publication du responsable de la croissance de l'écosystème Ripple, Tatsuya Kohrogi, sur le réseau X au sujet de l'intégration de son token natif XRP dans le wallet du géant japonais du e-commerce, Rakuten.

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Une adoption présentée comme « l'une des étapes les plus importantes pour le XRP », car elle implique un accès direct à cette cryptomonnaie - à la fois comme actif et comme moyen de paiement - pour les 44 millions d'utilisateurs de l'application Rakuten Pay, avec la possibilité de les utiliser pour effectuer des paiements dans plus de 5 millions de magasins à travers le Japon.

Rakuten est l'une des marques grand public les plus réputées du Japon. Le fait que le XRP soit désormais intégré à son infrastructure de fidélisation et de paiement est un signe fort de la direction que prend l'adoption des crypto-actifs. Tatsuya Kohrogi

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Du XRP à la portée du grand public

Dans les faits, cette intégration concerne plus précisément les Rakuten Points, un système de fidélité très populaire qui représente actuellement une valeur estimée à 23 milliards de dollars en circulation. Leurs détenteurs pourront désormais les convertir en XRP pour les stocker dans leurs wallets, ou les utiliser pour recharger leurs soldes Rakuten Cash afin d'effectuer des achats quotidiens.

Une avancée majeure, selon Tatsuya Kohrogi, car cette application de Rakuten a une dimension grand public très importante, mettant ainsi le XRP « à la portée de personnes qui n'avaient jamais pensé aux cryptomonnaies ».

📰 Un XRP moins exposé à la menace quantique que le Bitcoin ?

Malgré tout, cette annonce n'aura pas suffi pour propulser le cours du XRP au-dessus de la résistance des 1,40 dollars. Un seuil présenté comme fatidique par les analystes, dont le franchissement confirmé et durable pourrait permettre d'espérer un retour haussier vers les 1,50 dollars et au-delà.

Le XRP de Ripple doit casser le niveau des 1,40 dollars pour repartir à la hausse

Au moment d'écrire ces lignes, le XRP enregistre une baisse légèrement supérieure à 1 % sur les dernières 24 heures, avec un recul toujours supérieur à 60 % depuis son sommet de juillet dernier à 3,65 dollars. Il ne faudrait pas qu'il repasse sous le niveau des 1,30 dollars, au risque de repartir une nouvelle fois à la baisse.

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Source : Tatsuya Kohrogi

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