JPMorgan envisage de proposer le trading spot et de dérivés crypto à ses clients institutionnels

L’ouverture des géants bancaires au marché des cryptomonnaies se poursuit aux États-Unis. Une situation qui concerne actuellement JPMorgan, visiblement en train d’envisager de proposer des options de trading spot et dérivés à ses clients institutionnels.

JPMorgan souhaite ouvrir le trading crypto à ses clients institutionnels

Au sein du paysage bancaire américain, le leader JPMorgan s'impose comme une structure de premier plan déjà largement inscrite dans l'interconnexion en cours entre la finance traditionnelle et le secteur des cryptomonnaies, notamment avec le lancement de son « deposit token » JPMD en juin dernier.

Une dynamique qui s'implante dans de nombreux domaines comme la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), mais également la possibilité de lancer des prêts garantis par des cryptos, alors que son PDG s'impose depuis des années comme un fervent opposant au Bitcoin et à tout ce qui s'en approche.

Mais finalement peu importe, car ses clients réclament de plus en plus une exposition aux crypto-actifs. Et, de toute évidence, la perspective de voir arriver un cadre réglementaire plus clair dès le début de l'année prochaine pourrait bien précipiter les choses pour son offre à destination des institutionnels.

C'est en tout cas ce que laissent envisager les récentes rumeurs rapportées par le média américain Bloomberg au sujet de l'ouverture d'une option de trading spot et de produits dérivés crypto à des investisseurs comme les fonds spéculatifs et les pensions.

JPMorgan souhaite « élargir sa présence dans les cryptomonnaies »

Selon le média Bloomberg, cette initiative de JPMorgan viserait à « évaluer les produits et services que sa division marchés pourrait offrir afin d’élargir sa présence dans les cryptomonnaies ». D'autant plus si l'on considère que sa concurrente Morgan Stanley va proposer ce type de service sur sa plateforme E*Trade dès le début de l'année prochaine.

Cet accès renforcé aux crypto-actifs pour les investisseurs institutionnels pourrait représenter une étape significative, alors que JPMorgan gère près de 4 000 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients à l'aide d'une implantation dans plus de 60 pays à travers le monde.

Dans l'état actuel des choses, aucune option n'est véritablement privilégiée. De ce fait, la décision interviendra en fonction de la demande effective des clients, d'un calcul des risques effectué par la banque elle-même et de voir si cette mutation s'accompagne d'opportunités commerciales effectives et à long terme dans le secteur.

Source : Bloomberg

