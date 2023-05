Top 6 des banques les plus crypto-friendly en France

Bien que les cryptomonnaies se soient fait une place dans le monde de la finance, de nombreuses banques sont encore frileuses à leur égard. Certaines banques se montrent très restrictives au point parfois d'empêcher leurs clients d'acheter du Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies. Voici donc 6 banques crypto-friendly qui ont prouvé leur ouverture aux actifs numériques.

Les banques crypto-friendly : une nécessité

Certaines banques empêchent purement et simplement à leurs clients de faire des virements vers des comptes affiliés à des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Cela crée des situations regrettables, où le particulier ne peut disposer de son propre argent comme il le souhaite.

Pire encore, dans certains cas, des banques décident de clôturer les compets de leurs clients qui essaient d'acheter des cryptomonnaies. Beaucoup sont donc à la recherche d'une banque qui n'a pas de politique restrictive à l'égard des cryptomonnaies. Une banque que l'on désigne donc comme « crypto-friendly ».

Certaines banques se sont particulièrement ouvertes aux crypto-actifs, notamment Revolut et N26, des néo-banques qui permettent chacun d'acheter des cryptomonnaies, sous certaines conditions.

Pour suivre l'évolution du regard qu'ont les banques vis-à-vis des cryptomonnaies, nos confrères de Bitcoin.fr organisent chaque année un sondage à destination de leur communauté. Une partie de contenu de cet article se base donc sur les résultats de ce sondage (dont le dernier date de janvier 2023).

En parallèle, les actions des banques et les propos de leurs dirigeants sont également pris en compte (positifs comme négatifs à l'encontre de l'industrie des cryptomonnaies) .

Voici une liste non exhaustive de 6 banques jugées comme crypto-friendly en France et en Europe.

Revolut

Pionnière de l'adoption des cryptomonnaies, la néo-banque britannique Revolut n'est pas seulement crypto-friendly, puisqu'elle permet également d'acheter et de vendre une multitude de cryptomonnaies de manière directe, sans passer par un intermédiaire.

Revolut : plus de 90 cryptos disponibles Acheter de la crypto dès 1€

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

De plus, les utilisateurs de Revolut peuvent également faire du staking avec leurs cryptomonnaies afin de générer des revenus de manières passives. Tout est également fait pour que tout un chacun puisse apprendre les fondements des cryptomonnaies et de la blockchain. À travers de courts quiz, il est même possible de gagner des cryptomonnaies en apprenant.

Toutes ces fonctionnalités sont d'ores et déjà disponibles pour les clients français de Revolut. Par ailleurs, Revolut arrive à la 3e position du classement des banques crypto-friendly de Bitcoin.fr, avec un taux de satisfaction de 67 %.

N26

Néo-banque allemande, N26 suit les traces de Revolut en ce qui concerne les cryptomonnaies, bien que les produits liés à celles-ci soient encore très limités.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, seuls les clients autrichiens de N26 ont la possibilité d'acheter, de vendre et de stocker des cryptomonnaies depuis leur banque. Ceci en raison d'un partenariat en marque blanche avec Bitpanda, une plateforme autrichienne justement.

En dépit du fait que les produits crypto de la néo-banque ne soient pas encore disponibles pour les résidents français, N26 arrive à la 1ère position du classement des banques crypto-friendly de Bitcoin.fr, avec un taux de satisfaction de 91 %.

En effet, N26 se montre très ouverte au sujet des cryptomonnaies, et selon les nombreux témoignages, n'a jamais empêché ses clients d'investir dans cette classe d'actifs.

Attention, un certain nombre de témoignages rapporte que N26 procèderait à des fermetures de comptes sans explications claires. Cependant, cela n'est pas exclusif à N26, d'autres banques ont des pratiques similaires et demandent de nombreux documents à leurs clients pour réactiver leur compte.

Boursorama

Première banque française de cette liste, Boursorama est plutôt ouverte aux cryptomonnaies par rapport aux autres banques du territoire.

Cette banque en ligne, détenue à 100 % par la Société Générale, permet en effet de lier par API des comptes de plateformes d'échange de cryptomonnaies. Le but pour l'utilisateur est de pouvoir suivre depuis son compte bancaire l'évolution de ses investissements.

Bien évidemment, cela est simplement visuel, et Boursorama n'a en aucun cas la possibilité de toucher à vos actifs ou de modifier vos ordres. À l'heure de l'écriture de ces lignes, il est possible de lier les plateformes Paymium, Binance, Coinbase et Kraken à Boursorama.

Avec 78 % de satisfaction, Boursorama arrive à la 2e position du classement des banques crypto-friendly de Bitcoin.fr.

Fortuneo

Fortuneo Banque est une banque en ligne filiale créée en 2000, puis rachetée par le groupe Arkéa en 2006. Avec plus de 880 000 clients référencés début 2022, Fortuneo est une banque en ligne assez prisée en France.

Outre les services classiques que propose une banque en ligne, Fortuneo permet aussi d'investir sur le marché de la Bourse. Pour cela, la banque propose à ses clients des fonds négociés en bourse (ETF). Certains d'entre eux, listés au Nasadq et à Euronext, reproduisent l'évolution du cours de quelques cryptomonnaies comme le WisdomTree Bitcoin (WBTC), le Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF, le VanEck Ethereum (VETH) ou encore le Ripple XRP Liquid Index (XRPLX).

Fortuneo se positionne comme l'une des banques les plus crypto-friendly en France selon les résultats du sondage réalisé par Bitcoin.fr. Sur 80 témoignages, seuls 2 comptes ont été fermés par la banque, soit l'un des taux les plus faibles ayant été relevés (2,5%).

AXA Banque

AXA est un groupe international français spécialisé dans l'assurance et dans la gestion d'actifs qui se montre particulièrement ouvert aux cryptomonnaies.

La compagnie d’assurances AXA France s’est par exemple offert une parcelle dans le metaverse The Sandbox (SAND), tandis que AXA Investement Managers, la filiale du groupe AXA spécialisée dans la gestion de placement, dispose quant à elle de l'enregistrement PSAN, lui permettant de fournir pléthores de services liés aux cryptomonnaies à ses clients.

Ainsi, sans surprise, la banque en ligne AXA Banque n'est pas particulièrement fermée aux cryptomonnaies et apparaît comme l'un des plus crypto-friendly en France.

Hello Bank!

Hello Bank! est une banque en ligne lancée en 2013 par BNP Paribas. Comptabilisant plus de 700 000 clients en mars 2022, Hello Bank! est l'une des banques en lignes les plus populaires en France.

Les clients d'Hello Bank! ont l'avantage de pouvoir se rendre dans les 2 000 agences physiques du réseau BNP Paribas pour réaliser certaines opérations courantes comme :

dépôts et retraits d'espèces ;

retraits de chéquier ;

dépôts de chèques ;

retraits de cartes bancaires ;

etc.

Hello Bank! est l'une des banques plus crypto-friendly en France selon le sondage réalisé par Bitcoin.fr.

Source : Bitcoin.fr

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.