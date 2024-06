Standard Chartered permettra bientôt à ses clients d'échanger du Bitcoin et de l'Ether

Standard Chartered, l'une des plus grandes banques du monde, s'apprête à lancer un service de trading au comptant pour Bitcoin et Ether. Il semblerait que cette initiative répond à la demande croissante de clients institutionnels.

Bitcoin et Ethereum s'institutionnalisent encore un peu plus

Depuis le début de l'année 2024, Bitcoin et Ethereum ont suscité un grand intérêt de la part des investisseurs institutionnels, principalement grâce aux ETF approuvés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ce qui a contribué à la forte augmentation des cours des 2 principales cryptomonnaies du marché.

En effet, depuis l'approbation des ETF Bitcoin spot au mois de janvier 2024, le cours du BTC a augmenté d'environ 40 %, passant de 45 500 dollars à 63 500 dollars aujourd'hui. De son côté, l'Ether a gagné près de 14 % depuis les rumeurs d'approbation des ETF Ethereum spot quelques jours avant leur véritable validation, l'ETH étant passé de 3 050 dollars à 3 500 dollars aujourd'hui.

Bloomberg a révélé plus tôt dans la journée que Standard Chartered, l'une des plus grandes banques mondiales, s'apprête à lancer un service d'achat et de vente de Bitcoin et d'Ether. Si ce produit voit effectivement le jour, cela ferait de Standard Chartered l'une des 1ères banques internationales à proposer le trading au comptant de cryptomonnaies.

Selon les sources de Bloomberg, le service est sur le point d'être lancé et devrait être géré par l'entité londonienne de la banque. De plus, ces nouvelles paires d'échanges seront intégrées à la section de Forex, là où les monnaies fiduciaires sont habituellement échangées.

Standard Chartered lance le trading de Bitcoins et d'Ethers à la demande de leurs clients

Dans un échange par email, Standard Chartered aurait déclaré dans un communiqué que ce service répondait à la demande de plusieurs de leurs clients. Bloomberg cite :

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos régulateurs pour répondre à la demande de nos clients institutionnels de trader le Bitcoin et l'Ethereum, conformément à notre stratégie visant à soutenir nos clients dans l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques, de l'accès et la garde à la tokenisation et l'interopérabilité »

Le fait que plusieurs clients aient demandé à avoir accès à ce service montre clairement l'attrait pour Bitcoin et Ethereum de la part des investisseurs autour du monde, car ces demandes concernent les actifs au comptant et non leurs représentations. Cela signifie que les investisseurs sont suffisamment intéressés par ces actifs pour demander un échange au comptant, et que les ETF Bitcoin spot lancés plus tôt cette année ne suffisaient pas.

Ainsi, Standard Chartered s'investit davantage dans les cryptomonnaies. La banque détenait déjà des parts dans Zodia Custody et Zodia Markets pour offrir des services de garde et de trading de gré à gré. Au mois de novembre 2023, elle a lancé le service blockchain Libeara, visant à aider à la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), soutenant notamment la création d'un fonds obligataire gouvernemental en dollars singapouriens.

Source : Bloomberg

