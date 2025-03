Ces entreprises cryptos veulent devenir des banques sous Donald Trump

Les entreprises de la fintech, notamment les sociétés de cryptomonnaies, voient une opportunité unique sous l'administration Trump pour obtenir une charte bancaire et ainsi renforcer leur légitimité et réduire leurs coûts de financement. Alors que l'octroi de nouvelles chartes bancaires a chuté depuis la crise financière de 2008, les nouvelles politiques pourraient faciliter ces démarches et ouvrir la voie à une concurrence accrue dans le secteur bancaire américain.