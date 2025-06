Le réseau Bitcoin est-il abandonné au profit des exchanges centralisés ?

Difficile d’ignorer la mutation en cours qui s’empare du Bitcoin depuis l’approbation de ses ETF spot made in USA. Une déferlante institutionnelle évidente, dont les conséquences restent pour le moment difficiles à estimer. Serait-ce l’abandon programmé de son réseau au profit de structures centralisées ?

Bitcoin : une mutation confirmée

L'approbation des ETF Bitcoin spot sur le marché américain en janvier de l'année dernière a marqué une charnière historique. En effet, c'est à cette période que le secteur des cryptomonnaies est officiellement devenu fréquentable pour des investisseurs traditionnels jusque-là exposés à des solutions détournées comme les actions de la société Strategy.

Un changement de paradigme dont les conséquences sont encore difficiles à estimer, 1 an et demi plus tard. Même si l'on peut admettre sans trop de risque que la période des bull runs explosifs semble pour le moins compromise, malgré un potentiel de x100 encore possible... sur 1 ou 2 décennies à venir.

C'est la raison pour laquelle le dernier point hebdomadaire de la structure d'analyse on-chain Glassnode tente de poser un état des lieux. En effet, il est question de la mutation actuelle du réseau Bitcoin, face à ce qui est identifiée comme une présence renforcée des structures institutionnelles.

Bitcoin : volume de règlement on-chain par taille de transaction

Selon les données publiées par Glassnode, ce sont désormais « les grandes entités [qui] utilisent de plus en plus le réseau Bitcoin pour le transfert de valeur ». Les transactions on-chain sont formelles, 89 % des opérations effectuées concernent des montants supérieurs à 100 000 dollars. Dans le même temps, les transactions inférieures à ce seuil chutent à 11 %, alors que les frais affichent pourtant des niveaux historiquement bas.

Cette tendance renforce l'opinion selon laquelle les participants fortunés deviennent de plus en plus dominants au sein de l'activité on-chain. Glassnode

« Une ville fantôme on-chain »

Un constat qui pousse les analystes de Glassnode à poser une question essentielle : le réseau Bitcoin serait-il en train de se vider de ses utilisateurs traditionnels ? En particulier face à une absence de congestion qui démontre une divergence notable par rapport aux précédents cycles haussiers, lors des sommets du BTC.

Mais alors, vers quelles destinations ont été déplacés ces volumes ? La réponse semble sans équivoque. Les utilisateurs préfèrent désormais passer par des plateformes centralisées, afin d'accéder à leurs gammes d'instruments financiers toujours plus fournies.

Bitcoin : volume off-chain vs on-chain

De ce fait, « l'influence des exchanges centralisés devient de plus en plus importante », au point de faciliter la majorité de l'activité de négociation associée au Bitcoin. Résultat : « l'ampleur du volume spot est souvent comparable en taille au volume journalier réglé on-chain », avec une arrivée en force des produits dérivés comme les contrats à terme et les options.

La croissance des volumes spot et dérivés met en évidence un changement d'activité, avec une part toujours plus importante du volume migrant du réseau Bitcoin vers des sites off-chain. En comparant le volume négocié off-chain (spot, contrats à terme et options), à la valeur réglée sur le réseau, nous notons que le volume off-chain a régulièrement été 7 à 16 fois supérieur au volume on-chain. Glassnode

La blockchain du Bitcoin serait-elle en train de devenir le terrain de jeu privilégié des institutionnels, avec des utilisateurs particuliers désormais largement implantés sur les exchanges centralisés, par simplicité et attrait pour les nombreuses options proposées. Est-il nécessaire de rappeler que ce choix expose directement à la logique : « pas tes clés, pas tes cryptomonnaies ». À bon entendeur...

Source : Glassnode

