Le Bitcoin se trouve à la croisée des chemins. Une situation qui le positionne entre ses réalités historiques et son adoption institutionnelle. Serait-ce la fin de ses rendements explosifs ? L’investisseur historique Brad Mills pense qu’il lui reste encore un x100 à faire au cours de son ultime « Saylor Cycle ».

Bitcoin : une domination stratégique de plus en plus forte

Bitcoin est la cryptomonnaie historique par excellence. Mais ses performances affichent des résultats de moins en moins explosifs au fil de ses cycles successifs. En particulier depuis l'arrivée massive des institutionnels, bien décidés à dompter ce marché à coups de milliards de dollars.

Une logique en grande partie à l'origine du succès des altcoins, moins fiables que le BTC mais potentiellement plus rentables durant la courte période des bull markets. C'est en effet sur ce marché qu'il était encore possible de multiplier ses gains par 10 ou plus, pendant que le BTC faisait tout juste un x4.

Mais la situation a définitivement changé au cours de l'année dernière, notamment avec l'approbation historique des ETF Bitcoin spot sur le marché américain. En effet, la place déjà centrale du BTC s'est vue renforcée par une adoption massive des entreprises, afin de construire les désormais fameuses trésoreries Bitcoin.

Une logique au développement viral qui inquiète certains spécialistes au sujet de son effet potentiel de bombe à retardement. Mais cela ne semble pas ébranler la confiance de Brad Mills, connu pour être un investisseur Bitcoin de la première heure. Bien au contraire...

Un « Saylor Cycle » explosif pour le BTC ?

Du haut de ses 16 années d'existence, le Bitcoin se dirige vers l'âge adulte. De ce fait, il abandonne progressivement son instabilité légendaire au profit d'une évolution plus mesurée et étalée dans le temps. Il suffit de comparer ses cycles successifs pour le comprendre.

Un état des lieux qui pourrait amener à penser que les meilleures années du BTC sont déjà derrière lui. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Brad Mills, fort de son expérience de pionnier dans le domaine de l'investissement crypto.

En effet, il considère au contraire que le Bitcoin a encore un potentiel hautement explosif. Au programme de ce scénario, « un changement complet dans la structure du marché du Bitcoin », face à une logique d'accumulation en plein essor portée par les réserves stratégiques, son adoption comme moyen de paiement et les fameuses trésoreries d'entreprise.

Vision du « Saylor Cycle » par Brad Mills

Un dernier point qui donne son nom à ce que Brad Mills identifie comme le prochain « Saylor Cycle » du Bitcoin. Avec un potentiel multiplicateur de 100 qui « se produira sur 10 à 20 ans au lieu de 1 à 2 ans ». Le tout ponctué de baisses de 50 % au maximum et de marchés haussiers de l'ordre de 200 % d'une année sur l'autre.

Je crois que l'époque des hausses paraboliques du Bitcoin et des baisses brutales de 90 % est terminée, et que Bitcoin augmentera jusqu'à des niveaux aussi élevés que 10 millions de dollars par unité au cours de la prochaine décennie, voire 2 tout au plus.

L'adoption institutionnelle du Bitcoin signerait donc la fin de ses hausses explosives inscrites dans des bull runs programmés sur quelques mois tout au plus. Un changement de dynamique à laquelle va se substituer un dernier « Saylor Cycle », largement porté par les ambitions boulimiques du fondateur de la société Strategy.

Pourtant, certains spécialistes disent qu'il faut être fou pour continuer à le suivre dans cette direction. La réponse dans 1 décennie... ou 2.

