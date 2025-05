Strategy ralentit ses achats de bitcoin face à la concurrence des trésoreries d'entreprise

Le rythme effréné des acquisitions de bitcoin par Strategy marque le pas. Alors que la société, auparavant nommée MicroStrategy, en est à plus de 580 000 BTC accumulés à la date de fin mai 2025, l'analyste Vetle Lunde de K33 Research souligne un ralentissement notable des achats. La faute à une diminution de la prime de ses actions par rapport à ses avoirs en BTC, mais aussi une plus forte concurrence...

Strategy : une accumulation de Bitcoin moins agressive

Strategy a annoncé l’acquisition de 4 020 Bitcoin entre le 19 et le 25 mai pour 427,1 millions de dollars, soit un prix moyen de 106 237 dollars par BTC. Ces achats ont été financés en partie par une levée de fonds. Avec cette opération, la société de Michael Saylor totalise désormais 580 250 BTC – environ 2,75 % de l’offre théorique de 21 millions – pour une mise cumulée de 40,61 milliards de dollars (coût moyen du Bitcoin à l'achat : 69 979 dollars).

Aux cours actuels, la réserve de Strategy dépasse 63 milliards de dollars, faisant ressortir une plus-value latente proche de 23 milliards.

Cependant, le rythme de financement de ces achats ralentit. La semaine dernière, Strategy a levé 348,7 millions de dollars via son programme d'émission d'actions "at-the-market" (ATM) — c'est-à-dire directement au prix du marché, contre 705,7 millions la semaine précédente et 1,31 milliard entre le 5 et le 11 mai.

Cette tendance n'est pas récente : entre le 4 novembre et le 16 décembre 2024, Strategy levait en moyenne 2,13 milliards de dollars par semaine ; sur les trois dernières semaines, on tombe à 788 millions, a remarqué Vetle Lunde, directeur de la recherche chez K33 Research. Cette décélération s’explique par deux mécanismes, selon lui.

Une concurrence qui s'aiguise de la part des trésoreries en bitcoin

On peut noter, tout d'abord, une baisse de l’écart entre le prix de l’action Strategy (MSTR) en bourse et la valeur réelle des bitcoins détenus par la société. Fin mai, cette « prime » est tombée de 185 % à 163 %, un niveau qui n’avait pas été observé depuis début avril. En d’autres termes, les investisseurs sont désormais prêts à payer moins cher pour chaque dollar de bitcoin détenu par Strategy, ce qui rend les levées de fonds via l’émission d’actions moins attractives pour l’entreprise.

L’émission agressive de titres accélère la compression de la prime et pourrait forcer Strategy à un rythme d’achats plus modéré. Vetle Lunde

Plus de 63 millions d'euros d'obligations convertibles émises en BTC par Strategy

Cette pression intervient alors que la course au Bitcoin s’intensifie. Selon données compilées par le Financial Times, plus de 110 sociétés cotées détiennent désormais du Bitcoin, contre 89 un mois plus tôt. Les nouveaux venus se multiplient, comme Twenty One, sans oublier Trump Media & Technology Group, qui vient de lancer une levée de 2,5 milliards de dollars pour constituer sa propre réserve. Il faut dire que, depuis sa réélection, Donald Trump mène une politique en faveur du secteur.

Toutes ces entrprisent deviennent des concurrents, qui détournent une partie de la demande auparavant captée quasi exclusivement par Strategy. Mais elle reste l'entreprise numéro 1 en matière de trésorerie Bitcoin.

Source : K33

