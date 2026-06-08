Un plus bas depuis 2023 — Au cœur du bear market, les volumes s'effondrent sur les cryptos

Tandis que le bear market bat son plein, ses conséquences se font sentir sur le marché crypto, qui voit déjà les volumes chuter drastiquement. Faisons le point sur la situation.

Les volumes ne cessent de chuter sur les plateformes crypto

Au cours des 12 derniers mois, nous avons vu les plateformes de cryptomonnaies diversifier leurs sources de revenus, que ce soit par exemple avec les actions tokenisées ou les marchés prédictifs. À plusieurs occasions, nous avons souligné que cela anticipait la baisse des volumes sur le marché crypto en période de disette.

Aujourd’hui, le bear market est là et, déjà, les premiers licenciements sont annoncés par les acteurs de l’écosystème. À présent, le volume du marché spot s’est effondré sur les plateformes d’échanges centralisées. Dans son dernier rapport, CryptoQuant souligne ainsi que ledit volume est à présent retombé à son plus bas niveau depuis le mois d’octobre 2023. Avec 679 milliards de dollars au mois d’avril, cela représente une baisse de 67 % depuis les plus hauts du mois d’octobre dernier :

Volumes du marché spot sur les exchanges centralisés

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Avec cette baisse de volumes, nous assistons à une baisse mécanique des revenus, qui fait écho aux licenciements susmentionnés et rejoint notre théorie des mois passés sur la nécessité d’une diversification des activités.

Sur les contrats perpétuels, le constat n’est guère meilleur. Et pour cause, sur la période étudiée, les volumes ont pour leur part chuté de 53 %, pour retomber à 3 300 milliards de dollars en avril, soit un plus bas depuis le mois d’octobre 2024 :

Volumes du marché perpétuel sur les exchanges centralisés

Tant sur les perpétuels, notons que Binance reste toutefois en tête, tandis que les places des concurrents varient d’un type de marché à un autre. Sur le trading spot, Bybit arrive en 2e position, suivi de Gate et de Crypto.com, alors que sur les contrats perpétuels, nous retrouvons ensuite MEXC, OKX et Bybit.

Alors que la période étudiée s'arrête en avril dernier, rappelons qu'à cette époque, le prix du Bitcoin (BTC) traversait un range entre 65 000 et 75 000 dollars. Par la suite, les cours sont remontés quasiment à 83 000 dollars, avant de rechuter aux niveaux actuels, à savoir 63 000 dollars.

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Ainsi, ce sursaut d'activité pourrait faire remonter les volumes, mais le véritable danger pourrait à présent se trouver devant nous. Après cette phase de capitulation, les cours pourraient effectivement stagner pendant un long moment, puis créer de nouveaux points bas sur les volumes.

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Source : CryptoQuant

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