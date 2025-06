Parmi ses cas d’usage, le Bitcoin s’impose comme un moyen de paiement sans intermédiaire et décentralisé. Une pratique optimisée à l’aide du réseau Lightning Network, désormais largement implanté sur Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud.

Lightning Network : l'accélérateur de paiement Bitcoin

Dès sa création, le Bitcoin a été envisagé comme un moyen de transférer de la valeur sans intermédiaire et sans structure centrale. Le but étant d'offrir un système de paiement accessible au plus grand nombre, sauf aux autorités désireuses de les censurer.

Rapidement, l'évolutivité volontairement modérée de son réseau a nécessité une solution plus optimale. C'est la raison pour laquelle le réseau de seconde couche (layer 2) Lightning Network a vu le jour dès 2015 afin de remplir cette fonction.

✍️ Notre guide complet pour acheter du Bitcoin en 2025

Une solution devenue depuis très populaire, du fait de sa rapidité à toute épreuve et de ses frais dérisoires, au point de comptabiliser pas loin de 17 000 nœuds publics actifs à l'heure actuelle. C'est-à-dire des « serveurs » destinés à gérer des tâches précises, comme l'ouverture de canaux de paiement, l'acheminement et la signature des transactions off chain et la mise à jour des soldes impliqués.

Même les géants centralisés de la crypto adoptent cette formule. C'est par exemple le cas des exchanges Binance, Coinbase et Kraken ou du leader des stablecoins Tether (USDT),mais également des structures plus conventionnelles comme les néobanques Revolut et Nubank. La liste ne cesse de s'allonger...

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Binance

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Amazon Web Services et Google Cloud en première ligne

Une évolution qui implique nécessairement de trouver les infrastructures d'accueil adéquates, en capacité de soutenir le bon fonctionnement du réseau. Dans le domaine, certains géants du Web2 se taillent la part du lion, comme Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud.

En effet, les données du site mempool.space indiquent que ces 2 structures se partagent l'hébergement de plus de 50 % des nœuds du réseau Lightning Network, avec une part de presque 33 % pour Amazon Web Services. La raison est simple : leurs solutions clé en main offrent une grande facilité de déploiement, une haute disponibilité et une flexibilité à toute épreuve.

Répartition actuelle des nœuds Lightning Network

Est-il nécessaire de préciser que ce genre de centralisation importante peut rapidement s'avérer problématique, à la fois pour la décentralisation associée au Bitcoin, mais également pour des questions de pannes éventuelles ? Cela même si l'implication de ces géants de l'hébergement permet au réseau Lightning Network d'évoluer toujours plus.

🗞️ Revolut se lance sur le Lightning Network avec l'aide de Lightspark

Dans le même temps, les frais de transaction on-chain enregistrent une baisse importante depuis le début de l'année. L'occasion pour l'analyste Jamie Coutts de prédire la possible arrivée d'un âge d'or pour les paiements crypto. En particulier face à une adoption toujours plus importante qui pourrait concerner « les grandes surfaces, Amazon et même les administrations publiques dans les prochaines années ». Le compte à rebours est lancé.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : mempool.space, Jamie Coutts

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital