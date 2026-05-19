Faut-il acheter l'action AMD en 2026 ?

AMD est passé en quelques années du statut de challenger en difficulté à celui de 2e acteur mondial des puces pour l'intelligence artificielle (IA). Avec des revenus en hausse de 38 % au 1er trimestre 2026 et un segment datacenter qui explose à +57 %, la question n'est plus de savoir si AMD est pertinent dans la course à l'IA, mais de savoir si l'action mérite encore d'être achetée à son prix actuel.

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action AMD, revenons d'abord sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème de l'IA et notamment face à Nvidia.

Qu'est-ce qu'AMD ?

Advanced Micro Devices (AMD) est une entreprise américaine de semi-conducteurs fondée en 1969 dont le siège est à Santa Clara en Californie.

Pendant des décennies, AMD a joué le rôle de challenger sur 2 fronts : face à Intel sur le marché des processeurs (CPU) pour PC et serveurs, et face à Nvidia sur le marché des cartes graphiques (GPU) pour le gaming avec sa gamme Radeon, notamment depuis l'acquisition d'ATI en 2006. Sur ces deux marchés, AMD était compétitif sans jamais parvenir à détrôner durablement l'un ou l'autre de ses rivaux.

Tout a changé à partir de 2017 avec l'arrivée de l'architecture Zen. AMD a alors entamé une remontée spectaculaire sous la direction de Lisa Su, nommée PDG en 2014, qui a restructuré l'entreprise, recentré ses investissements sur la R&D et relancé la compétitivité de ses puces.

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Aujourd'hui, AMD opère sur 4 segments principaux :

Le segment Data Center regroupe les processeurs serveur EPYC et les accélérateurs GPU Instinct pour l'intelligence artificielle : c'est le moteur de croissance principal de l'entreprise ;

Le segment Client couvre les processeurs Ryzen pour ordinateurs portables et de bureau, où AMD a repris d'importantes parts de marché à Intel ;

Le segment Gaming comprend les puces Radeon pour le jeu vidéo ainsi que les processeurs semi-custom fournis à Sony (PlayStation) et Microsoft (Xbox) ;

Enfin, le segment Embedded regroupe les puces pour systèmes embarqués, communications et applications industrielles.

Les résultats financiers d'AMD en 2026

Indicateur Q1 2025 Q1 2026 Variation annuelle Chiffre d'affaires total 7,4 milliards $ 10,3 milliards $ +38 % Revenus du segment Data Center 3,7 milliards $ 5,8 milliards $ +57 % Revenus du segment Client 2,3 milliards $ 2,9 milliards $ +26 % Marge brute (non-GAAP) 54 % 55 % +1 point BPA (non-GAAP) 0,96 $ 1,37 $ +43 % Prévision Q2 Environ 7,7 milliards $ Environ 11,2 milliards $ (±300M) +46 % attendu

Source : AMD Q1 2026 Financial Results, 5 mai 2026

Le 1er trimestre 2026 a largement dépassé les attentes des analystes (consensus à 9,89 milliards de dollars de revenus). L'action d'AMD a bondi de 16 % le lendemain des résultats. La prévision pour le 2e trimestre, à 11,2 milliards de dollars, représente une accélération supplémentaire et place AMD sur une trajectoire annuelle qui pourrait approcher les 42 à 44 milliards de dollars si la croissance se confirme au 2e semestre.

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Le positionnement d'AMD face à Nvidia

Nvidia contrôle entre 80 et 95 % du marché mondial des GPU pour l'IA dans les datacenters, porté par la puissance de ses accélérateurs et par l'écosystème logiciel CUDA, dans lequel des millions de développeurs ont bâti leurs workflows depuis 2006. Ce verrou logiciel est aussi important que le hardware : migrer du code CUDA vers une autre plateforme représente un coût réel pour n'importe quelle équipe.

Dans ce contexte, AMD s'est imposé comme la seule alternative sérieuse à Nvidia à l'échelle industrielle. Ses GPU Instinct MI350 embarquent 288 Go de mémoire HBM3e contre 180 Go pour le Blackwell B200 de Nvidia, un avantage concret sur les charges d'inférence de grands modèles. Sur certains benchmarks, AMD revendique 20 à 30 % de performance supplémentaire et jusqu'à 40 % de tokens générés par dollar investi par rapport aux équivalents chez Nvidia. La prochaine génération, le MI400, est prévue pour 2026 dans une architecture rack complète baptisée Helios avec 72 GPU par rack, nouveaux CPU EPYC Venice et cartes réseau Pensando intégrés. AMD ne vend plus seulement un composant : il vend progressivement une solution système.

Le talon d'Achille reste ROCm, la plateforme logicielle open source d'AMD qui répond à CUDA. Elle a progressé significativement en 2025 car PyTorch intègre désormais un support natif de ROCm et des outils comme DeepSpeed ou Hugging Face Accelerate ont ajouté des optimisations spécifiques, mais l'écart avec CUDA reste structurel. Pour la majorité des entreprises, Nvidia demeure le choix par défaut. AMD est le choix pertinent quand le coût d'inférence prime et que l'équipe peut naviguer dans ROCm.

Au-delà des GPU, AMD mène un second front souvent sous-estimé : les processeurs serveurs EPYC. Selon Mercury Research, AMD détenait 41,3 % des revenus sur le marché des CPU serveurs au 4e trimestre 2025, en hausse de 4,9 points sur un an. Face à un Intel structurellement en difficulté sur sa feuille de route, AMD continue de prendre des parts de marché sur un segment tout aussi stratégique que les GPU pour les datacenters.

Du côté des clients et des partenariats, AMD n'est pas en reste face à Nvidia. En octobre 2025, OpenAI a signé avec AMD un accord de déploiement de 6 gigawatts de GPU Instinct sur plusieurs années, assorti d'une option d'achat sur jusqu'à 10 % du capital d'AMD. Microsoft Azure fait tourner des workloads Copilot en production sur des clusters MI300X. Oracle a déployé des superclusters de 16 384 GPU MI300X. La diversification des fournisseurs est devenue une priorité stratégique pour les hyperscalers et AMD en est le principal bénéficiaire.

Les arguments pour acheter l'action AMD

1. La seule alternative crédible à Nvidia à l'échelle industrielle. Aucun autre acteur n'est capable de livrer des GPU IA en volumes massifs aux hyperscalers. AMD bénéficie structurellement de la volonté des grands acteurs du cloud de diversifier leurs fournisseurs et de ne pas dépendre exclusivement de Nvidia. Cette position de « numéro 2 incontournable » lui confère une croissance rapide sans avoir à détrôner le leader.

2. Une feuille de route produit solide et un rythme annuel d'itération. AMD a démontré sa capacité à livrer une nouvelle génération de GPU chaque année ou presque (MI300 en 2023, MI350 en 2025, MI400 prévu en 2026). Cette cadence d'innovation est comparable à celle de Nvidia et réduit le risque que l'écart technologique se creuse à nouveau en faveur de Nvidia.

3. L'accord avec OpenAI comme signal de confiance majeur. Quand OpenAI, l'entreprise dont les besoins en GPU sont parmi les plus importants au monde, s'engage à déployer 6 gigawatts de GPU AMD et prend une option sur 10 % du capital de l'entreprise, c'est une validation commerciale sans précédent. L'accord fournit également une visibilité pluriannuelle sur les revenus du segment Instinct.

4. Un modèle diversifié plus résilient que les pure-plays IA. AMD génère des revenus significatifs sur plusieurs marchés (CPU serveurs, CPU client, gaming, embedded), ce qui lui confère une résilience face aux aléas d'un seul segment. Si la demande en GPU IA ralentissait temporairement, AMD ne serait pas affectée de la même façon qu'un acteur uniquement exposé à ce segment.

5. La dynamique EPYC comme croissance sous-estimée. La progression d'AMD dans les CPU serveurs face à Intel est souvent éclipsée par le récit des GPU IA, mais elle est tout aussi structurelle. Avec plus de 40 % de parts de marché sur les revenus des processeurs serveurs et une Intel en difficulté industrielle, AMD a encore de la marge pour progresser.

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Les arguments contre l'achat de l'action AMD

1. Une valorisation qui n'a plus droit à l'erreur. Avec un ratio EV/EBITDA sur les 12 prochains mois autour de 39x, bien au-dessus de Nvidia (19x) et Broadcom (24x), l'action AMD intègre déjà des anticipations de croissance très ambitieuses. Toute déception sur les résultats, les prévisions ou le rythme de déploiement des GPU Instinct pourrait provoquer une correction sévère, même si les fondamentaux restent bons.

2. L'écart logiciel avec CUDA reste un frein structurel. ROCm a progressé mais n'a pas encore atteint la maturité et la profondeur d'écosystème de CUDA. Tant que la majorité des développeurs IA travaillent nativement en CUDA, AMD restera le second choix par défaut, capturant les clients sensibles au prix ou disposant d'équipes techniques capables de naviguer dans ROCm.

3. Une dépendance à TSMC partagée avec l'ensemble du secteur. AMD fait fabriquer ses puces exclusivement chez TSMC. Toute tension géopolitique autour de Taïwan, tout problème de capacité ou de rendement chez TSMC impactent directement AMD. Cette dépendance est partagée avec Nvidia, mais elle n'en constitue pas moins un risque systémique.

4. La concurrence s'intensifie par le bas et par le haut. Par le haut, Nvidia prépare l'architecture Rubin (annoncée pour le 2e semestre 2026), qui vise à consolider son avance dans les systèmes IA de nouvelle génération. Par le bas, les hyperscalers développent leurs propres puces maison (Google TPU, AWS Trainium, Microsoft Maia) qui captent une fraction croissante des workloads internes.

5. Les restrictions à l'export vers la Chine limitent un marché important. Les régulations américaines ont imposé des restrictions sur les ventes de puces IA avancées vers la Chine, réduisant le marché adressable d'AMD dans une région qui représentait une part significative de la demande mondiale en GPU. Lors du Q1 2026, les ventes de GPU Instinct MI308 en Chine ont représenté environ 100 millions de dollars sur 5,8 milliards, une contribution marginalisée par rapport au potentiel du marché.

Avec quelle plateforme acheter l'action AMD ?

L'action AMD est cotée au NASDAQ sous le ticker AMD. Elle est accessible depuis la plupart des courtiers européens et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO). En tant qu'action américaine, elle n'est pas éligible au PEA.

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Notre verdict sur l'action AMD

AMD est une entreprise dont la thèse d'investissement est solide et documentée. Elle est la seule alternative industriellement viable à Nvidia dans les GPU IA, elle gagne des parts de marché structurelles dans les CPU serveurs face à Intel en difficulté, et elle vient de décrocher avec OpenAI la plus grande validation commerciale de son histoire. Les résultats du premier trimestre 2026 confirment que l'accélération de la hausse de son action est réelle, pas seulement anticipée.

Le problème n'est pas la qualité de l'entreprise, mais son prix. À un EV/EBITDA de 39x contre 19x pour Nvidia, AMD est valorisée pour une quasi-perfection. Le marché price déjà un scénario très optimiste sur le déploiement du MI400, la montée en puissance de ROCm et la capture de parts de marché GPU IA. Toute friction dans l'exécution comme un retard produit, une déception sur la prévision, un ralentissement des commandes des hyperscalers, serait sévèrement sanctionnée.

Pour les investisseurs ayant un horizon à long terme et acceptant une volatilité élevée, AMD constitue un complément naturel à Nvidia dans un portefeuille exposé à l'infrastructure de l'IA. Ne pas détenir uniquement le leader, mais aussi la seule alternative crédible, c'est une logique de diversification qui se tient.

Pour les investisseurs plus prudents, surveiller les résultats des 2e et 3e trimestres 2026 avant de se positionner apporte plus de visibilité, notamment sur la montée en cadence du MI400 et l'évolution effective des marges brutes.

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