Comment acheter des actions Nvidia (NVDA) ? Méthode simplifiée 2023

Vous songez à acheter des actions Nvidia, mais vous ne savez pas par où commencer ? Pour devenir propriétaire d'actions NVDA, il est impératif de recourir à une plateforme spécialisée dans l'investissement. Laissez-vous guider pour vous faciliter l'acquisition d'actions Nvidia de façon rapide et sans complication.

Où se procurer des actions Nvidia (NVDA) ?

Vous envisagez de placer votre argent dans des actions Nvidia ? Pour devenir détenteur d'actions Nvidia, il est indispensable d'utiliser une plateforme dédiée à cet effet.

De nombreux courtiers ou brokers vous permettent d'acquérir des actions NVDA. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs d'entre eux :

Plateforme Frais Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission Degiro Entre 1 à 3 € par opération en fonction de la Bourse Seulement pour les actions cotées en Europe

Facile d'accès, sécurisée et surtout régulée en France, la plateforme eToro est particulièrement recommandée pour les débutants et saura satisfaire toutes vos attentes concernant l'acquisition d'actions Nvidia.

Pour acheter des actions NVDA via eToro, il vous suffit d'ouvrir un compte sur la plateforme, d'y transférer des fonds et d'acheter le volume d'actions Nvidia qui correspond à vos besoins.

Acheter des actions sur eToro



Fondée en 2007, eToro est une plateforme pionnière dans le secteur de l'investissement en ligne. Elle offre l'opportunité d'investir dans un large éventail d'actifs financiers, comprenant les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et même les cryptomonnaies.

Les prestations de courtage d'eToro sont fournies par eToro Europe, une société enregistrée à Chypre. Ceci lui permet de proposer des services en rapport avec les actifs financiers en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur pour les résidents français.

eToro est principalement connue pour sa fonction de copy trading, qui donne la possibilité à tout un chacun de répliquer les transactions d'autres utilisateurs. Bien que cette fonctionnalité puisse être utile pour les débutants, il est toujours recommandé de prendre en charge la gestion de son portefeuille. Cette plateforme intuitive est parfaitement adaptée pour les novices et ceux qui cherchent à diversifier leurs investissements.

L'acquisition d'actions NVDA par le biais d'eToro est plutôt facile :

Inscrivez-vous sur la plateforme ;

Approvisionnez votre compte en euros ;

Achetez des actions NVDA en quelques clics.

Si vous envisagez d'utiliser eToro comme point de départ pour vos investissements, familiarisez-vous en détail avec la procédure d'ouverture de compte sur la plateforme eToro et la manière simple d'acquérir des actions NVDA 👇

Comment ouvrir un compte sur eToro ?

Pour créer un compte chez le broker eToro, cliquez sur le bouton ci-dessous (lien affilié). Puis, une fois arrivé sur la page d'accueil d'eToro, cliquez sur le bouton « Commencer à investir » positionné en bas à gauche :

Acheter des actions sur eToro



Une fois redirigé vers la page d'inscription d'eToro, vous avez la possibilité de vous enregistrer en utilisant vos identifiants Facebook ou Google (Gmail). Alternativement, vous pouvez opter pour une méthode d'inscription plus conventionnelle en renseignant votre nom d'utilisateur, votre adresse e-mail et un mot de passe solide.

Pour conclure votre inscription sur la plateforme eToro et acquérir la capacité d'acheter des actions Nvidia, vous devez à présent soumettre des informations complémentaires concernant votre identité : fournir une pièce d'identité, valider un numéro de téléphone, répondre à un court questionnaire. eToro respecte les lois françaises, ce qui rend cette étape indispensable.

🤔 Besoin d'instructions plus détaillées ? Voici notre guide complet pour ouvrir un compte sur eToro

Comment alimenter votre compte eToro en vue d'acquérir des actions Nvidia ?

Maintenant que votre compte eToro est actif, il vous faut y verser des euros pour pouvoir acquérir des actions Nvidia. Pour réaliser cette opération, cliquez sur le bouton « Dépôt de fonds » qui se trouve en bas à gauche du tableau de bord principal de la plateforme :

Avant de poursuivre, sachez que votre compte eToro sera exprimé en dollars américains, et que toutes les transactions se dérouleront dans cette devise. Ne vous préoccupez pas, vos euros seront automatiquement convertis en dollars américains.

Pour approvisionner votre compte eToro, vous disposez de deux options : le virement bancaire ou le paiement par carte bancaire. Pour vous aider à trancher, voici les particularités de chaque mode de paiement sur eToro :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous requérez de l'aide pour créditer votre compte eToro ? Pour comprendre comment faire, cliquez sur le tag correspondant à votre mode de paiement :

Comment réaliser un dépôt via une carte bancaire ? Si vous désirez créditer votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici la procédure à suivre : Sélectionnez l'option « Carte de crédit » dans le menu déroulant ;

Renseignez le numéro de votre carte de crédit/débit dans l'espace prévu à cet effet ;

Indiquez la date d'expiration de votre carte ;

Inscrivez le code CVC à trois chiffres situé à l'arrière de votre carte. Une fois ces informations fournies, votre compte eToro sera alimenté en quelques minutes. La transaction apparaîtra sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment réaliser un dépôt via un virement bancaire ? Si vous désirez effectuer un versement sur votre compte eToro via virement bancaire, voici la marche à suivre : Sélectionnez « Virement bancaire » comme mode de paiement et cliquez sur « Continuer ». Les informations de la banque partenaire d'eToro seront affichées et vous seront également envoyées par mail ;

Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne (ou rendez-vous à votre agence bancaire) pour réaliser le transfert de fonds ;

Il est impératif de noter l'identifiant de transaction . Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse allouer les fonds reçus à votre compte sur leur plateforme ;

. Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse allouer les fonds reçus à votre compte sur leur plateforme ; Il est OBLIGATOIRE d'inclure cet identifiant lors de votre virement, généralement dans le champ nommé « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire. Veuillez prendre en compte que les dépôts par virement bancaire sur eToro nécessitent habituellement de 4 à 7 jours ouvrables pour être traités.

Acheter des actions sur eToro



Guide illustré pour se procurer des actions NVDA

Vous avez des euros prêts à l'emploi dans votre compte eToro ? Vous pouvez à présent procéder à l'acquisition d'actions NVDA en seulement quelques instants. Il vous suffit d'inscrire « Nvidia » ou « NVDA » dans la barre de recherche et de cliquer sur « Investissez ».

Un nouvel onglet s'ouvrira sur eToro, affichant le coût d'une action NVDA, qui est ici de 455,69 $. Vous pouvez préciser le montant que vous souhaitez investir, par exemple 500 $, puis cliquer sur « Placer un ordre » pour acquérir des actions NVDA sur eToro !

Vous possédez maintenant un CFD d'action Nvidia. Cela signifie que vous ne détenez pas véritablement des actions NVDA, mais que vous suivez le mouvement du prix de l'action sur les marchés.

Si vous êtes un novice dans l'univers de l'investissement, il est recommandé de ne pas recourir à un effet de levier. Maintenez le paramètre x1 pour esquiver les risques associés à cet instrument de trading.

💡 Il est crucial de préciser que même si eToro affiche une somme en dollars, vous avez la possibilité de passer un ordre en utilisant vos euros sur la plateforme. Ceux-ci seront automatiquement convertis pour cette transaction.

Quels sont les liens entre Nvidia et les cryptomonnaies et la blockchain ?

Alors que la majorité des entreprises de la Tech ont plus ou moins adopté les cryptomonnaies de diverses manière, Nvidia se montre particulièrement anti-crypto.

Par exemple, avant que la blockchain Ethereum ne transitionne de la Proof of Work à la Proof of Stake, la majorité des machines utilisées pour le minage sur cette blockchain étaient des cartes graphiques, notamment celles de Nvidia, connues pour leur puissance et leur important rendement.

Ainsi, la demande pour les cartes graphiques de Nvidia a explosé en quelques années, réduisant drastiquement le nombre de machines disponibles pour les joueurs. Même si les mineurs ont permis à Nvidia de faire d'importants profits, l'entreprise américaine n'a jamais apprécié que des personnes utilisent ses cartes graphiques de telles fins.

Pour dissuader l'utilisation de ses cartes graphiques destinées au gaming pour le minage de cryptomonnaies, Nvidia a introduit un limiteur de hashrate sur certaines de ses cartes. Cela a pour but de réduire leur efficacité dans le minage de cryptomonnaies tout en gardant leur performance pour les jeux vidéo. En dépit de cette limitation logicielle, ce n'est pas ce qui a freiné l'usage des cartes graphiques pour le minage.

Seul le temps aura permis à Nvidia de sortir cette impasse. En effet, depuis que le minage sur Ethereum n'est plus possible et que le minage de Bitcoin par carte graphique n'est plus rentable, l'utilisation des cartes graphiques de Nvidia pour miner a fortement diminué.

Il semblerait donc que Nvidia se détourne autant que possible du monde des cryptomonnaies.

D'ailleurs, en mars 2023, la directeur technique de Nvidia, Michael Kagan, avait donné un avis très tranché sur la question :

« Je n'ai jamais cru que les cryptomonnaies pouvaient apporter quelque chose de bon à l'humanité. »

Acheter des actions sur eToro



FAQ : Questions fréquentes sur l'action Nvidia

✅ Qu'est-ce que Nvidia ? Fondée en 1993, Nvidia est une entreprise de technologie basée aux États-Unis qui est surtout connue pour ses unités de traitement graphique (GPU) pour les marchés du jeu vidéo et du design professionnel. Les cartes graphiques de Nvidia sont largement utilisées dans le monde entier, tant par les joueurs que par les professionnels, pour une variété d'applications allant des jeux vidéo à la modélisation 3D. En outre, Nvidia a développé des solutions pour l'intelligence articielle, les data centers et le calcul haute performance. La technologie de Nvidia est souvent à la pointe de la recherche en IA et est utilisée par de nombreuses entreprises et institutions de recherche.

✅ Quels sont les principaux concurrents de Nvidia et comment affectent-ils le cours de l'action ? Les principaux concurrents de Nvidia sont Advanced Micro Devices (AMD), Intel et Qualcomm, d'autres grandes entreprises de semi-conducteurs et de technologie. Si l'une de ces entreprises lance un produit compétitif qui est bien reçu par le marché, cela pourrait mettre une pression à la baisse sur le cours de l'action Nvidia. En dehors de ces concurrents directs, Apple et Google peuvent également avoir un impact sur Nvidia. Par exemple, Apple a commencé à produire ses propres puces pour ses Macs, réduisant ainsi la demande pour les puces d'autres fabricants.

✅ Est-ce que Nvidia verse des dividendes ? Oui. Historiquement, Nvidia a versé des dividendes à ses actionnaires depuis 11 ans sans interruption.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action NVDA en 2023 ? En 2023, Nvidia investit massivement dans l'intelligence artificielle (IA) et le machine learning. Ces technologies sont déjà au cœur de nombreuses offres de Nvidia, y compris ses GPU de pointe, sa plateforme de calcul haute performance CUDA, et ses solutions pour les véhicules autonomes. Avec l'avancement de l'IA et du machine learning, Nvidia est susceptible de développer davantage de produits et services innovants, ce qui pourrait conduire à une augmentation de ses revenus. Cependant, malgré ces perspectives positives, il est essentiel de souligner que l'investissement en actions comporte toujours des risques. Les investisseurs potentiels devraient mener des recherches approfondies avant de décider d'investir dans des actions Nvidia.

