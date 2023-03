Nvidia s'associe à Microsoft pour accélérer la création de son metaverse Omniverse

Lors de la GTC Nvidia, événement organisé annuellement par l'entreprise spécialisée dans le matériel informatique, le PDG et fondateur de Nvidia Jensen Huang a annoncé une collaboration avec Azure, la filiale de Microsoft axée sur le cloud computing.

Avec cette alliance, Nvidia espère accélérer le développement d'Omniverse Cloud, sa plateforme permettant la création de mondes virtuels en 3D principalement dans un cadre industriel. D'après Jensen Huang, il est important que les entreprises actuelles continuent d'implanter de nouvelles technologies dans leurs processus de production pour maintenir leur développement :

« Les plus grandes entreprises du monde se précipitent pour numériser tous les aspects de leur activité et se réinventer en sociétés technologiques définies par logiciel. [...] L'intelligence artificielle de NVIDIA et l'Omniverse renforcent la numérisation industrielle. »