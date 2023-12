Intelligence artificielle : Microsoft serait en train de travailler sur une version IA de Windows

La prochaine version de Windows, pourrait être bâtie autour de l’intelligence artificielle (IA). Un pas conséquent pour Microsoft, qui est basé en partie sur son partenariat avec OpenAI. Que sait-on pour l’instant ?

La prochaine version de Windows, dont le nom de code est pour l’instant « Hudson Valley », est prévue pour 2024. Et selon des informations collectées par le média Windows Central, elle serait bâtie entièrement autour de l’intelligence artificielle (IA). Les équipes de développement reviendraient en effet à de grandes mises à jour chaque année – plutôt que le cycle de trois ans actuel – et la prochaine serait particulièrement conséquente.

« L’idée principale de Hudson Vallet repose sur des expériences de nouvelle génération basées sur l’IA. Celles-ci sont mêlées et intégrées au sein du système d’exploitation (OS). Ce dernier aura pour la plupart besoin d’un accélérateur d’intelligence artificielle (NPU). »

Cela reposera en partie sur une nouvelle version du « copilote ». Basé sur GPT-4, il existe déjà sur les machines actuelles. Sa nouvelle version sera cependant capable d’effectuer des tâches en arrière-plan de manière continue, et de simplifier tous les processus effectués par l’utilisateur. Selon les sources interrogées, les expériences proposées seront « révolutionnaires ».

Des capacités langagières développées

La prise en compte de phrases complexes permettrait à Windows de comprendre des requêtes poussées, formulées avec du langage naturel. Par exemple, si l’on demande à Windows de trouver un document qu’on pense avoir reçu la veille dans une réunion sur Discord, le copilote sera à même de nous le trouver sans nécessairement connaître le nom du document.

Le système sera aussi capable d’améliorer automatiquement la qualité de certaines données, par exemple les images et les vidéos - y compris les appels vidéo - sans que l’utilisateur ait besoin de faire quoi que ce soit. La traduction en direct sera aussi proposée aux utilisateurs, dans des langues multiples. De manière générale, le copilote permettra une grande fluidité dans les actions, en particulier lorsqu’il s’agit de créer du contenu. Tout cela aura bien sûr un coût en termes de puissance : la prochaine version de Windows nécessitera en effet 8 GB de mémoire vive (RAM), contre 4 GB actuellement.

Microsoft mise gros sur l’IA

Il y a quelques semaines, Microsoft a montré son engagement pour l’IA, quand elle a ouvert les bras à un Sam Altman fraîchement licencié d’OpenAI. Au final, le PDG a retrouvé sa place, et Microsoft a réitéré sa confiance dans son partenariat avec OpenAI. Il faut dire qu’elle a misé gros : elle a déboursé 10 milliards de dollars pour investir dans la société d’intelligence artificielle.

Les autres géants de la Tech ne sont par ailleurs pas en reste. Nous vous l’expliquions hier, Google vient de sortir son nouveau modèle d’intelligence artificielle, Genesis. Celui-ci est réputé comme étant plus puissant que ChatGPT 4-V, et il intégrera lui aussi les appareils et systèmes d’exploitation liés à Google. Le futur de la Tech se jouera donc du côté de l’intelligence artificielle, et l’année à venir sera cruciale.

