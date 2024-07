OpenAI : Microsoft et Apple quittent le conseil d'administration, que s'est-il passé ?

Microsoft a un lien particulier avec la société d’IA de Sam Altman, OpenAI. Le géant de la Tech avait en effet investi 10 milliards de dollars dans l’entreprise. Il avait par ailleurs brièvement débauché son PDG, avant que celui-ci ne réintègre ses fonctions. Jusque là, Microsoft siégeait au Conseil d’administration d’OpenAI, dans un rôle d’observateur uniquement.

Aux côtés d’Apple, Microsoft pouvait donc assister aux fonctionnements internes d’OpenAI et accéder à des informations confidentielles, sans cependant avoir de pouvoir de prise de décision. Mais ce n’est plus le cas : les 2 géants de la Tech ont annoncé qu’ils quittaient le conseil d’administration. Microsoft justifie ce choix par l’« amélioration significative » de la gouvernance d’OpenAI.

