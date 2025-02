Selon Bill Gates, les cryptomonnaies n'auraient aucun cas d'usage

À en croire ce qu’a rapporté le New York Times, Bill Gates considère que les cryptomonnaies n’ont aucun cas d’usage. Retour sur les propos du cofondateur de Microsoft.

Bill Gates se montre critique face aux cryptomonnaies

En marge de la parution de son autobiographie « Source Code » cette semaine, Bill Gates a accordé une interview au New York Times en fin de semaine dernière.

Au cours des différents sujets évoqués, l’intéressé s’est brièvement arrêté sur les cryptomonnaies, lorsque le journaliste David Streitfeld lui a demandé si elles avaient une utilité. À cela, le cofondateur de Microsoft a apporté une réponse claire et concise :

Aucune. Il y a des gens avec un QI élevé qui se sont trompés sur ce point.

Malheureusement, il ne s’agit que de la seule mention des cryptomonnaies tout au long de l’interview et il ne sera pas possible d’en savoir plus sur le fond de la pensée de Bill Gates à ce sujet.

En effet, si bon nombre de cryptomonnaies non effectivement aucune utilité, d’autres comme Bitcoin (BTC) ont prouvé à maintes reprises les limites de ce poncif au fil des ans.

L’utilité dépend ainsi de la région du monde qui est considérée ou de l’objectif du détenteur de cryptomonnaies. Par exemple, à travers la volonté de se protéger face à l’inflation, ou bien celle de posséder réellement un actif, de surcroît résistant à la censure.

En outre, cette position n’est pas surprenante, étant donné que Bill Gates ne s’est jamais montré particulièrement optimiste vis-à-vis des cryptomonnaies, bien qu’il soit également possible qu’il ne se soit jamais vraiment penché sur le sujet.

En décembre dernier, Microsoft s’était aussi prononcée contre une réserve de Bitcoin, même si, l’occurrence, l’entrepreneur n’a aujourd’hui plus tellement son mot à dire dans la gouvernance de l’entreprise.

En attendant, le BTC s’échange à 98 000 dollars, en baisse de 0,64 % sur 24 heures.

Source : The New York Times

