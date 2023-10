Comment acheter des actions Microsoft (MSFT) ? Méthode simple 2023

Vous envisagez d'investir dans des actions Microsoft (MSFT), mais vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre ? Pour vous acheter des actions Microsoft, l'utilisation d'une plateforme spécialisée dans l'achat d'actions est requise. Voici un guide pratique pour acquérir aisément des actions MSFT en 2023.

Où acheter des actions Microsoft (MSFT) ?

Vous songez à investir dans des actions de l'entreprise américaine Microsoft, mais êtes incertain de la démarche à suivre ? Pour acquérir des actions MSFT, il est sage de se tourner vers une plateforme spécialisée dans l'achat de ces titres financiers.

Plusieurs courtiers ou agents boursiers permettent d'acheter des actions MSFT. Voici notre suggestion (non exhaustive) :

Plateforme Frais Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission Degiro Entre 1 à 3 € par opération en fonction de la Bourse Oui, automatiquement

Simple d'utilisation, garantissant une sécurité fiable et surtout conforme à la règlementation française, la plateforme eToro est recommandée pour les débutants et saura très probablement satisfaire toutes vos attentes en matière d'achat d'actions Microsoft.

Pour acquérir des actions MSDT via eToro, il vous faudra ouvrir un compte sur la plateforme, y déposer des fonds, puis procéder à l'achat du nombre d'actions Microsoft souhaité.

Lancée en 2017, la plateforme eToro se positionne comme un pionnier dans l'univers de l'investissement en ligne. Elle offre la possibilité d'investir dans un large éventail d'instruments financiers, tels que les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et également les cryptomonnaies.

Les services de courtage d'eToro sont assurés par eToro Europe, une entreprise enregistrée à Chypre. Ceci lui octroie la faculté de proposer des services totalement conformes à la législation française.

eToro est également réputée pour sa fonction de copy trading, permettant à quiconque de répliquer les transactions d'autres utilisateurs. Bien que cette fonction puisse attirer les novices, il est recommandé de prendre ses propres décisions en matière de gestion de portefeuille.

L'acquisition d'actions Microsoft via eToro est assez simple :

Créer un compte sur la plateforme ;

Verser des euros sur ce compte ;

Procéder à l'achat d'actions MSFT en quelques étapes.

Si vous envisagez d'utiliser eToro pour investir dans des actions Microsoft, voici comment ouvrir un compte sur la plateforme et comment obtenir des actions MSFT sans difficulté.

Comment s'inscrire sur eToro ?

Pour créer un compte sur eToro, cliquez sur le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Puis, une fois arrivé sur la page d'accueil d'eToro, appuyez sur le bouton « Commencer à investir » situé en bas à gauche :

Une fois redirigé vers la page d'inscription d'eToro, vous avez la possibilité de vous inscrire en utilisant votre compte Facebook ou Google (Gmail). Vous pouvez aussi opter pour une méthode d'inscription plus classique en renseignant un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe solide.

Pour achever votre inscription sur la plateforme eToro et procéder à l'achat d'actions MSFT, il vous faudra maintenant apporter des informations supplémentaires relatives à votre identité : soumettre une pièce d'identité, confirmer un numéro de téléphone, et répondre à un court questionnaire. eToro respecte les règlementations françaises, rendant cette étape obligatoire.

🤔 Besoin d'un guide plus approfondi ? Voici comment pour ouvrir un compte sur eToro étape par étape

Comment approvisionner votre compte eToro en euros ?

Maintenant que votre compte eToro est opérationnel, vous devez y déposer des euros afin d'acquérir des actions de Microsoft. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Dépôt de fonds » qui est positionné en bas à gauche du tableau de bord de la plateforme :

Avant de poursuivre, notez que votre solde sur eToro sera exprimé en dollars américains et que toutes les transactions se réalisent dans cette devise. Pas d'inquiétude, vos euros seront automatiquement convertis en dollars américains.

Pour approvisionner votre compte eToro, vous avez les options suivantes : le virement bancaire ou le paiement par carte de crédit. Afin de vous orienter dans votre choix, voici les particularités de chaque mode de paiement sur eToro :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Besoin d'aide pour approvisionner votre compte eToro ? Pour découvrir comment faire, cliquez sur l'onglet correspondant à votre mode de paiement :

Comment effectuer un dépôt par carte bancaire ? Si vous souhaitez approvisionner votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici les démarches à suivre : Sélectionnez l'option « Carte de crédit » dans le menu déroulant ;

Saisissez le numéro de votre carte de crédit/débit dans l'espace dédié ;

Indiquez la date d'expiration de votre carte ;

Saisissez le code CVC à 3 chiffres situé à l'arrière de votre carte. Après avoir renseigné ces informations et confirmé l'opération, votre compte eToro sera crédité en quelques instants. La transaction apparaîtra sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment réaliser un dépôt par un virement bancaire ? Si vous souhaitez réaliser un dépôt sur votre compte eToro via un transfert bancaire, voici les démarches à suivre : Sélectionnez « Virement bancaire » comme méthode de paiement et cliquez sur « Continuer ». Les coordonnées bancaires associées à eToro s'afficheront et vous seront également transmises par e-mail ;

Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne (ou déplacez-vous à votre agence bancaire) pour effectuer le transfert de fonds ;

Il est essentiel de prendre note de l'identifiant de transaction . Ce numéro est requis pour qu'eToro puisse associer les fonds reçus à votre compte sur leur plateforme.

. Ce numéro est requis pour qu'eToro puisse associer les fonds reçus à votre compte sur leur plateforme. Il est IMPÉRATIF de mentionner cet identifiant lors de votre transfert, généralement dans le champ nommé « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire ; Notez que les dépôts par virement bancaire sur eToro requièrent habituellement entre 4 à 7 jours ouvrables pour être traités.

Vous avez maintenant des euros prêts à être utilisés sur votre compte eToro ? Vous êtes désormais en mesure d'acquérir des actions Microsoft en seulement quelques étapes. Il suffit d'écrire « Microsoft » ou « MSFT » dans la barre de recherche, puis de cliquer sur « Investir ».

Un nouvel onglet s'affichera, montrant le prix d'une action MSFT, qui est ici de 329,82 $. Vous pouvez spécifier le montant que vous voulez investir, par exemple 500 $, puis cliquez sur « Placer un ordre » pour acquérir des actions Microsoft !

Vous détenez maintenant un CFD d'action MSFT. Cela indique que vous ne détenez pas réellement des actions de Microsoft, mais que vous suivez la fluctuation du prix de l'action sur les marchés.

Si vous êtes novice dans l'univers de l'investissement, il est recommandé de ne pas recourir à l'effet de levier. Maintenez le paramètre x1 pour éviter les risques associés à cet instrument de trading.

💡 Il est crucial de mentionner que bien qu'eToro affiche un montant en dollars, vous pouvez exécuter un ordre en utilisant vos euros sur la plateforme. Ils seront automatiquement convertis pour cette transaction.

Quel lien Microsoft a-t-il avec le Bitcoin et la blockchain ?

En sa qualité d'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, Microsoft a investi dans la technologie blockchain et Bitcoin de plusieurs manières, contribuant au développement et à l'adoption de ces technologies.

Dès 2017, Microsoft propose aux développeurs son service Azure Blockchain as a Service (BaaS), qui fournit des modèles de déploiement pour construire une infrastructure blockchain solide​. Cependant, Microsoft clôturera ce service en 2021.

En 2021, Microsoft a lancé une plateforme d'identité décentralisée appelée ION, basée sur la blockchain Bitcoin. Cette plateforme vise à fournir une solution pour la vérification des justificatifs d'identité dans l'espace numérique.

En 2022, à travers sa branche d'investissement en capital-risque M12, Microsoft a mené un cycle de financement de 20 millions de dollars pour la startup Space and Time, laquelle développe une plateforme dédiée aux professionnels pour l'analyse de données blockchain.

En 2023, le géant de la technologie s'est rapproché de nombreux projets de l'industrie blockchain tels que :

Ankr , pour offrir des services de noeud à des entreprises ;

, pour offrir des services de noeud à des entreprises ; Nvidia , pour accélérer la création de son metaverse baptisé Omniverse ;

, pour accélérer la création de son metaverse baptisé Omniverse ; Axelar , pour promouvoir le Web3 et l'IA ;

, pour promouvoir le Web3 et l'IA ; Aptos Labs, pour donner naissance à Aptos Assistant, une intelligence artificielle dédiée à l'éducation des débutants au monde de la cryptomonnaie.

Plus récemment, en septembre 2023, des documents secrets de Microsoft datant de mai 2022 sont lâchés dans la nature, dévoilant les plans futurs de l'entreprise, notamment sur au sujet du Web3.

La fuite de ces documents a révélé que Microsoft prévoit d'intégrer un portefeuille pour cryptomonnaies au sein des futures consoles Xbox.

Si ce projet arrive à son terme, Microsoft parviendra ici à créer un lien entre la blockchain et le gaming, et participera par la même occasion à l'adoption de cette technologie par les masses.

Questions fréquentes sur l'action MSFT de Microsoft

✅ Qu'est-ce que Microsoft ? Microsoft est une entreprise technologique américaine fondée par Bill Gates et Paul Allen le 4 avril 1975. Microsoft est surtout connue pour ses logiciels, notamment les systèmes d'exploitation Windows, la suite bureautique Microsoft Office, et les serveurs et outils pour développeurs comme SQL Server et Visual Studio. En outre, Microsoft produit également du matériel (console de jeu Xbox, tablette Surface, etc) et possède de nombreux services en lignes (Bing, MSN, Microsoft Azure, etc).

Les principaux concurrents de Microsoft sont Apple, Google, SAP, IBM, et Oracle. Le prix de l'action MSFT peut être influencé par les stratégies tarifaires de ces concurrents, surtout si ils proposent des produits plus accessibles.

✅ Est-ce que Microsoft verse des dividendes à ses actionnaires ? Oui, Microsoft verse des dividendes à ses actionnaires. Pour l'année 2023, l'entreprise a versé un dividende trimestriel de 0,68 $ par action, soit un total de 2,72 $ par action sur 12 mois.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action Microsoft en 2023 ? En 2023, Microsoft est perçue comme une valeur technologique solide avec une bonne opportunité à long terme, grâce à son adaptation aux nouvelles technologies et aux besoins des consommateurs . Cependant, la valorisation élevée de l'action MSFT et la concurrence intense dans le secteur technologique sont des risques à considérer. Il est préconisé de mener une analyse minutieuse de Microsoft pour évaluer si l'acquisition d'actions MSFT en 2023 est un choix d'investissement avisé ou non.

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.